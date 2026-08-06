Chris Wolfs rechte Hand: Nele packt über Zusammenarbeit aus

Schauspielerin Nele Schepe (32) ist nicht nur auf der Leinwand aktiv – sie arbeitet außerdem als Executive Assistant an der Seite von Unternehmer und Social-Media-Star Christian Wolf (31). Der Job hat es dabei in sich: Nele ist für ihn nahezu rund um die Uhr erreichbar und hat keinen geregelten Urlaub. Auf TikTok hat sie sich nun zu den Hintergründen ihrer außergewöhnlichen Zusammenarbeit geäußert und dabei auch auf Vorwürfe reagiert, die ihr in dem sozialen Netzwerk gemacht wurden.

In einem Kommentar wurde Nele unterstellt, den Job vor allem wegen des Geldes zu machen. Dem widersprach sie klar: Sie verdiene zwar gutes Geld, aber das sei nicht der einzige Grund: "Chris ist für mich ein super loyaler Mensch. Er unterstützt mich bei allem, was auch mich privat beschäftigt." Außerdem betonte sie, dass Christian ihr den nötigen Freiraum lasse und Verständnis zeige, wenn sie aus privaten Gründen ausfalle. Die Zusammenarbeit sei für sie klar auf Augenhöhe: "Wäre er zu mir ein maximales Arschloch, würde mich mit Füßen treten, würde meine Arbeit nicht wertschätzen – wäre mir das alles kein Geld der Welt wirklich wert."

Nele ließ in dem Video keinen Zweifel daran, wie sehr ihr die Arbeit bedeutet: "Die Arbeit zwischen uns ist wirklich on point. Ich liebe das", sagte sie. Außerdem betonte sie, dass nicht jede Person für diesen intensiven Job geeignet sei – besonders nicht an der Seite von Christian. "Wir haben uns nicht gesucht und doch gefunden, und dafür bin ich unfassbar dankbar und stolz", so die Schauspielerin, die kürzlich ihr Ehe-Aus bekannt gab.

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Collage: Instagram / nele_schepe, TikTok / tom.junkersdorf Collage: Nele Schepe und Christian Wolf

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Instagram / nele_schepe Nele Schepe, Schauspielerin

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IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

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