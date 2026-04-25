Christian Wolf rudert zurück: Gewaltkommentar war zu viel

Nach dem heftigen Shitstorm, den er mit einem Kommentar an die österreichische Influencerin Sophie Imhof ausgelöst hatte, meldet sich Unternehmer Christian Wolf (30) nun in einem YouTube-Video erneut zu Wort – und rudert deutlich zurück. Der 30-Jährige gibt darin offen zu, dass seine Formulierung über das Ziel hinausgeschossen war. "Dieser Kommentar war einfach dumm. Dieses 'ins Gesicht treten' ist eine Formulierung, die ist ein bisschen zu hoch – die ist viel zu hoch", erklärt er in dem fast 23-minütigen Clip.

Hintergrund sei laut Christian gewesen, dass er an den englischen Ausdruck "to have a punchable face" – wortwörtlich auf Deutsch "ein Gesicht haben, das man einfach schlagen möchte" – gedacht und sich über Sophies Arroganz geärgert habe. Er betont, sich direkt nach dem Kommentar entschuldigt zu haben. Anschließend hätten aber viele die Situation genutzt, um daraus Reichweite für sich zu generieren. Besonders gegen den Vorwurf, Gewalt gegen Frauen zu verharmlosen, wehrt er sich vehement. Er habe sogar selbst schon Frauen aus gewalttätigen Beziehungen geholfen. "Es ging nie – auch nie im Ansatz – darum, dass sie eine Frau ist", stellt er klar.

Der Streit hatte sich ursprünglich aus einer Debatte über ein Video entwickelt, in dem Christian gezeigt hatte, wie er seiner Verlobten Romina Palm (26) ein Medikament verabreichte und erklärte, es könne Menschen mit erhöhtem Schlaganfallrisiko helfen. Nachdem die österreichische Influencerin seine Darstellung dazu öffentlich auf TikTok kritisiert hatte, spitzte sich die Situation in den Kommentaren weiter zu. Der Kommentar von Christian: "Sie schneidet extra Szenen raus, baut fachliche Fehler ein und paart das mit einer Arroganz, dass man ihr gerne ins Gesicht treten würde", entfachte schließlich den Shitstorm.

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Christian Wolf und die gemeinsame Tochter Hazel, Juli 2025

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TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer