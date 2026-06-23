Aussage über Hazel: Christian Wolf löst erneut Shitstorm aus

Christian Wolf (31) sorgt mal wieder für Aufregung in der Community. Der Fitnessinfluencer postete einen TikTok-Clip, in dem er über seine Tochter Hazel spricht – und löste damit einen Sturm der Entrüstung in den Kommentaren aus. Zu sehen ist, wie ein Freund mit dem Mädchen spielt, während Christian sagt: "Wisst ihr, was manchmal ein Gedankengang ist, den ich habe? [Hazel] wird einfach völlig verwirrt sein, wie normale Menschen aussehen. Die hat ja nur mit Atzen zu tun, die sportlich sind." Dann fügt er hinzu, dass seine Tochter irgendwann herausfinden werde, dass andere Menschen frühstücken, und ihn fragen werde, warum. Seine Antwort darauf: "Keine Sorge, Schatz. Schau dir an, wie sie aussehen, dann weißt du, warum."

Viele Follower reagieren empört auf den Clip. In den Kommentaren wird diskutiert, ob Christian damit andeuten wollte, dass das Frühstück zu Übergewicht führe. Zahlreiche Nutzer äußern außerdem die Sorge, dass Hazel durch solche Aussagen ein problematisches Verhältnis zur Ernährung entwickeln könnte. "Verantwortungs- und respektlos, solche Aussagen zu verbreiten", schimpft etwa ein User, während ein anderer betont: "Er hat mich schon oft sprachlos gemacht, aber jetzt fehlen mir wortwörtlich die Worte." Zudem erklärt ein Nutzer: "Ich hoffe, dieses Kind entwickelt irgendwie ein gesundes Essverhalten." Andere springen ihm jedoch zur Seite und vermuten, dass die Aussagen überspitzt oder einfach nur humorvoll gemeint gewesen seien: "Leute checken nicht, dass das nicht todernst ist, sondern einfach sein Humor."

Es ist nicht das erste Mal, dass Christian mit seiner Art und Weise polarisiert. Auch im Zusammenhang mit Antonia Elena (33), mit der er 2024 einen Sohn bekam, gab es zuletzt öffentliche Auseinandersetzungen. Auslöser war ein Video der Influencerin, in dem sie das Mitbringen kalorienfreier Sirupe und Soßen in Restaurants kritisierte. Christian fühlte sich offenbar davon angesprochen und sprach daraufhin sogar öffentlich über einen möglichen Rauswurf seiner Ex aus seinem Unternehmen. "Mittlerweile haben auch immer weniger aus dem Team Lust, ruhig zu bleiben. Und sprechen sich intern gegen all das aus, trotz der Angst vor ihr", erklärte der Unternehmer auf Instagram.

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Instagram / rominapalm Christian Wolf mit seiner Tochter Hazel, Juni 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026

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Imago Christian Wolf auf der FIBO 2026