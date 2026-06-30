"Every Year After" Staffel zwei: Diese Figuren kehren zurück

Fans von "Every Year After" dürfen sich freuen: Prime Video hat am Samstag beim Fan-Event "Obsessed Fest" offiziell eine zweite Staffel der Serie angekündigt. Mit der Verlängerung kehrt auch Co-Creatorin und Showrunnerin Amy B. Harris zurück. Außerdem steht fest: Sechs bekannte Darsteller werden auch in den neuen Folgen wieder dabei sein. Bestätigt sind unter anderem Sadie Soverall (24) als Percy, Abigail Cowen als Delilah und Elisha Cuthbert (43) als Sue, die damit erneut Teil des Ensembles sein werden. Auch Aurora Perrineau als Chantal, Joseph Chiu als Jordie und Michael Bradway als Charlie sollen wieder ihre Rollen übernehmen und die Geschichte weitererzählen.

Inhaltlich schlägt die Serie nun ein neues Kapitel auf. Staffel zwei basiert auf Carley Fortunes Roman "One Golden Summer" und knüpft damit an die Welt von "Every Summer After" an, auf der bereits die erste Staffel beruhte. Diesmal steht Fotografin Alice im Mittelpunkt, die gemeinsam mit ihrer Großmutter Nan den Sommer in Barry’s Bay verbringen möchte. Doch ihre ruhige Auszeit nimmt eine unerwartete Wendung, als Charlie Florek – eine wichtige Person aus ihrer Vergangenheit – plötzlich wieder auftaucht. Wer in die Rolle der Alice schlüpfen wird, hat Prime Video noch nicht verraten.

"Every Year After" feierte auf Prime Video einen erfolgreichen Start und konnte schnell eine treue Fangemeinde aufbauen. Bereits kurz nach dem Serienstart gab es erste Hinweise auf eine mögliche zweite Staffel. Nun ist offiziell bestätigt, dass die Geschichte weitergeht. Die erste Staffel erzählte die Liebesgeschichte von Sam und Percy, deren Beziehung sich über viele Jahre entwickelte. Die Romane von Carley Fortune sind vor allem für ihre emotionalen Liebesgeschichten bekannt, die zwischen Vergangenheit und Gegenwart wechseln und von Nostalgie, Neuanfängen und zweiten Chancen erzählen.

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Amazon Content Services LLC Sadie Soverall und Matt Cornett in "Every Year After"

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Getty Images Amy Harris, Carley Fortune, Sadie Soverall und Matt Cornett beim Prime Video Book Club Event zu "Every Year After" in New York City

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Getty Images Amy Harris, Matt Cornett, Sadie Soverall, Carley Fortune und Lauren Puckett-Pope beim Prime Video Book Club Event "Every Year After" in New York