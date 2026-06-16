Wer kehrt zurück? Zweite "Every Year After"-Staffel geplant

Für die Prime-Video-Serie "Every Year After" sind bereits konkrete Pläne für eine zweite Staffel im Gange – und das mit einer neuen Hauptfigur. Während Sadie Soverall (24) als Percy und Matt Cornett als Sam zwar zurückkehren sollen, rücken die beiden in der Fortsetzung eher in den Hintergrund. Das Rampenlicht übernimmt stattdessen Michael Bradway, der als Charlie zur zentralen Figur der zweiten Staffel aufgebaut wird. Auch Abigail Cowen als Delilah, Aurora Perrineau als Chantel und Joseph Chiu als Jordie sollen laut Us Weekly wieder mit von der Partie sein.

Charlies Geschichte orientiert sich dabei an Carley Fortunes Folgeroman "One Golden Summer". Die Buchautorin selbst zeigte sich gegenüber Us Weekly begeistert vom Ende der ersten Staffel: "Ich liebe es, wie die Show endet – mit einem sehr klaren Setup, das 'One Golden Summer' in die zweite Staffel bringt. Das ist das, worauf ich mich am meisten freue." Charlies Handlungsstrang, der bereits durch einen Herzinfarkt eingeleitet wurde, soll in Staffel zwei voll entfaltet werden. Joseph Chius Figur Jordie steckt derweil in einem eigenen Liebesdreieck fest, das ebenfalls weiter ausgebaut werden soll. Die Macher planen insgesamt fünf Staffeln für die Serie.

"Every Year After" basiert auf dem Bestseller von Carley Fortune und dreht sich um Percy, die als Kind jeden Sommer in Barry's Bay verbracht hat und dabei eine enge Bindung zu den Florek-Brüdern Sam und Charlie entwickelte. Alle acht Folgen der ersten Staffel sind seit dem 10. Juni auf Prime Video verfügbar. Kurz nach dem Start konnte die Serie bereits mit einem Kritiker-Score von 80 Prozent bei Rotten Tomatoes punkten.

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Amazon Content Services LLC Sadie Soverall und Matt Cornett in "Every Year After"

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Getty Images Sadie Soverall bei der Premiere von "Every Year After" beim Tribeca Festival in New York

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Getty Images Amy Harris, Matt Cornett, Sadie Soverall, Carley Fortune und Lauren Puckett-Pope beim Prime Video Book Club Event "Every Year After" in New York