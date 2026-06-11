Wird es eine zweite Staffel von "Every Year After" geben?

Die romantische Prime-Video-Serie "Every Year After" ist jetzt endlich komplett verfügbar: Seit dem 10. Juni können Fans alle acht Folgen der ersten Staffel streamen und in die Liebesgeschichte im idyllischen Barry’s Bay eintauchen. Die Romanze basiert auf dem Bestseller "Every Summer After" von Carley Fortune und punktet schon kurz nach dem Start mit einem starken Kritiker-Score von 80 Prozent bei Rotten Tomatoes, berichtet das Magazin Just Jared. In den Hauptrollen sind unter anderem Sadie Soverall (24), Matt Cornett, Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu und Elisha Cuthbert (43) zu sehen. Doch eine große Frage steht noch im Raum: Wie stehen die Chancen auf eine zweite Staffel bei Prime Video?

Offiziell ist die Zukunft der Serie noch völlig offen. Prime Video hat bislang keine Verlängerung verkündet, sodass eine zweite Staffel von "Every Year After" derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen ist. Die Macher im Hintergrund scheinen aber schon weiterzudenken: Showrunnerin und Co-Schöpferin Amy B. Harris erklärte jüngst, sie habe die Reihe langfristig angelegt. "Offensichtlich gibt es noch ein weiteres Buch, das mit Barry’s Bay verbunden ist und das ein sehr spannender Bauplan für eine mögliche zweite Staffel wäre", verriet Amy dem Magazin Just Jared. Damit spielt sie auf Carley Fortunes Roman "One Golden Summer" an, in dem Sams Bruder Charlie, in der Serie von Michael Bradway verkörpert, im Mittelpunkt steht.

Schon vor dem Serienstart galt "Every Year After" als vielversprechender neuer Romance-Titel bei Prime Video. Die Buchvorlage hatte bereits vor dem Serienstart für großes Aufsehen gesorgt. Carley Fortunes Roman "Every Summer After", auf Deutsch "Fünf Sommer mit dir", wurde nicht nur ein New-York-Times-Bestseller, sondern entwickelte sich auch zu einem regelrechten TikTok-Phänomen mit einer riesigen Fangemeinde.

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Sadie Soverall und Matt Cornett in "Every Year After"

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Harris, Matt Cornett, Sadie Soverall, Carley Fortune und Lauren Puckett-Pope beim Prime Video Book Club Event "Every Year After" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Harris, Carley Fortune, Sadie Soverall und Matt Cornett beim Prime Video Book Club Event zu "Every Year After" in New York City

Anzeige