Charli D'Amelio und Abigail Cowen im gleichen Kleid auf Gala

Das haben sich die beiden wohl anders vorgestellt! Am vergangenen Donnerstag versammelte sich wieder die Créme de la Créme Hollywoods in Cannes zur alljährlichen amfAR-Gala. Bei dem Spenden-Event der US-amerikanischen AIDS-Stiftung zeigen sich die geladenen Stars von ihrer besten Seite. Auch "Fate"-Darstellerin Abigail Cowen und Webstar Charli D'Amelio (19) strahlten auf dem roten Teppich – und zwar im gleichen Abendkleid!

Für die Party an der französischen Riviera wählten beide Frauen ein Design des Luxus-Labels Monot. Dass sie tatsächlich das gleiche Dress tragen, fällt aber nicht direkt auf: Die Schauspielerin strahlte in einer komplett weißen Version des langen Abendkleids, das XXL-Cut-outs, einen Beinschlitz sowie zwei kleine Schleifen-Details an den Seiten hatte. Die Tiktok-Bekanntheit setzte dagegen auf Schwarz mit weißen Schleifen. Beide Beautys trugen ihre Haare offen und minimalen Schmuck.

Auch andere Promis warfen sich für die Gala ordentlich in Schale. Unter anderem das deutsche Traumpaar Matthias Schweighöfer (42) und Ruby O. Fee (27). Die beiden Filmstars kamen sogar im Partnerlook: Der 42-Jährige trug einen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und Fliege, dazu kombinierte er eine kleine Clutch. Seine Liebste strahlte neben ihm in einem eleganten langen Lederkleid.

Getty Images Abigail Cowen bei der amfAR-Gala im Mai 2023

Getty Images Charli D'Amelio bei der amfAR-Gala in Cannes im Mai 2023

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der amfAR-Gala in Cannes im Mai 2023

Welche Farbversion des Kleids gefällt euch besser?



