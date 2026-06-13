Sadie Soverall für große Hollywood-Rolle im Gespräch

Sadie Soverall (24) könnte nun schon bald an der Seite mehrerer Hollywood-Größen vor der Kamera stehen: Die Schauspielerin, die in der neuen Prime-Video-Serie "Every Year After" als Percy zu sehen ist, verhandelt laut Deadline aktuell über eine Hauptrolle im neuen Film von Brady Corbet. Demnach gilt Sadie als "Wunschbesetzung" für die Rolle, auch wenn der Vertrag bislang noch nicht unterschrieben sein soll. Für das Projekt sind außerdem Namen wie Cate Blanchett (57), Michael Fassbender (49) und Selena Gomez (33) im Gespräch.

Bei dem Film soll es sich um "The Origin of the World" handeln. Brady, der für "The Brutalist" unter anderem als Regisseur und Drehbuchautor für den Oscar nominiert war, plant laut Just Jared ein ambitioniertes Epos mit einer rund 200 Seiten langen Vorlage. Das Skript wäre damit deutlich umfangreicher als bei vielen anderen Produktionen. Gegenüber The Hollywood Reporter verriet der Regisseur: "Der Film spannt sich vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart – er konzentriert sich jedoch vor allem auf die 70er-Jahre. Der Film sprengt wirklich, wirklich jedes Genre." Zudem soll das Projekt ein "X-Rating" erhalten und sich intensiv mit amerikanischem Mystizismus und Okkultismus beschäftigen.

Für Sadie wäre die mögliche Rolle in "The Origin of the World" der nächste große Karriereschritt nach ihrem aktuellen Serienerfolg. Mit "Every Year After" erreicht die junge Schauspielerin derzeit ein internationales Publikum und rückt damit zunehmend in den Fokus der Branche. Die Romanze basiert auf dem Bestseller "Every Summer After" von Carley Fortune und begeisterte bereits mit der ersten Staffel zahlreiche Zuschauer. An der Seite großer Hollywood-Stars könnte Sadie nun also auf der Kinoleinwand ein noch breiteres Publikum erreichen.

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Getty Images Sadie Soverall bei der Premiere von "Every Year After" beim Tribeca Festival in New York

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Getty Images Sadie Soverall spricht beim Prime Video Book Club Event "Every Year After" in New York City

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Amazon Content Services LLC Sadie Soverall und Matt Cornett in "Every Year After"