Schon ein Jahr: Abigail Cowen & Danny Griffin sind ein Paar!

Endlich geben sie es zu! Auf Netflix feierte die zweite Staffel Fate: The Winx Saga gerade erste Premiere. Schauspielerin Abigail Cowen verkörpert darin die Hauptrolle der Feuerfee Bloom und an ihrer Seite steht Danny Griffin als kriegerischer Prinz Sky. Da die beiden Darsteller im Netz immer wieder verschmuste Hinweise lieferten, glaubten viele Fans, dass sie auch daten – und zum Jahrestag machten Abigail und Danny ihre Liebe jetzt offiziell!

Auf Instagram teilte Abigail ein Foto von sich und Danny. Dort lehnt sie sich vertraut an seine Schulter, während er sie liebevoll anlächelt. "Ein Jahr mit dir. Das Leben ist nicht schlecht", schrieb die 24-Jährige unter das Bild. Damit machten die beiden nicht nur ihre Beziehung öffentlich, sondern bestätigten auch, was ihre Fans lange vermutet hatten: Sie sind schon seit einem knappen Jahr zusammen. Mit dem Foto feierten die zwei nämlich ihren Jahrestag. Danny meldete sich in den Kommentaren und scherzte: "Gar nicht mal so schäbig."

Bereits im Oktober 2021 tauchten auf den Instagram-Profilen von Abigail und Danny die ersten Pärchen-Pics auf. Eng umschlungen und sehr vertraut präsentierten sich die beiden. Da die Dreharbeiten ihrer gemeinsamen Serie zu dem Zeitpunkt noch in vollem Gange waren, ist es naheliegend, dass sie sich nicht nur vor der Kamera immer nähergekommen sind.

Anzeige

Instagram / abbeycowen Abigail Cowen und Danny Griffin

Anzeige

Instagram / danny_griffin_ Abigail Cowen und Danny Griffin, Oktober 2021

Anzeige

Jonathan Hession/NETFLIX Abigail Cowan als Bloom in "Fate: The Winx Saga"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de