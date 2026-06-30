Fans neugierig: Hat Tanja Makarić Tipp für flachen Bauch?

In einer Instagram-Fragerunde hat Tanja Makarić (29) jetzt offen darüber gesprochen, was das Geheimnis hinter ihrem flachen Bauch ist. Ein Fan wollte von der Influencerin wissen, ob sie da einen speziellen Trick auf Lager hat. Doch Tanja stellte direkt klar, dass ihre persönliche Situation kaum mit der vieler anderer zu vergleichen ist – und warum das so ist, hat vor allem mit ihrer Vergangenheit als Leistungsschwimmerin zu tun.

Die 29-Jährige erklärte ihren Followern, dass bei ihr das Thema Muscle Memory eine entscheidende Rolle spiele. "Ich habe mein ganzes Leben lang Sport getrieben. Ich war nicht nur im Gym, ich habe wirklich Leistungssport betrieben. Und meine Muskeln kommen viel schneller als bei denen, die zum Beispiel jetzt gerade anfangen oder vor fünf Jahren angefangen haben", so Tanja. Gleichzeitig stellte sie klar, dass es den einen, universellen Bauch-Trick so nicht gibt.

Tanja machte in ihren Antworten deutlich, wie unterschiedlich körperliche Voraussetzungen sein können. Sie betonte, dass jeder Körper anders funktioniert und verwies darauf, wie groß der Einfluss von Genetik und Ernährung auf das Training ist. Tanja war in ihrer Jugend und im frühen Erwachsenenalter aktive Leistungsschwimmerin. Heute ist sie Influencerin und alleinerziehende Mutter ihrer kleinen Tochter Malou und hatte erst kürzlich in einer weiteren Instagram-Fragerunde offen darüber gesprochen, dass Dating für sie momentan kein Thema sei – sie habe schlicht keine Zeit und keine Nerven dafür.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2025

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Imago Tanja Makaric bei der Genny-Show während der Milan Women’s Fashion Week Spring/Summer 2025

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Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou

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