"Nur am Spucken": Tanja Makarić kann Malou nicht abstillen

Tanja Makarić (29) gibt einen sehr ehrlichen Einblick in ihren Mama-Alltag: Aktuell befindet sie sich immer noch mitten im Stillprozess – und das, obwohl die Influencerin eigentlich längst abstillen wollte. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte die Social-Media-Persönlichkeit ihren Followern jetzt offen, warum das bei ihrer Tochter Malou bis heute nicht geklappt hat. Der Grund: Das Baby kämpft mit Reflux und stellt die Mama damit täglich vor große Herausforderungen.

Die Situation beschreibt Tanja als echten Teufelskreis: "Malou hat Reflux. Sie ist nur am Spucken, sie trinkt, spuckt, trinkt, spuckt." Weil das Mädchen dadurch immer wieder Hunger bekommt oder die Speiseröhre brennt, ist das Abstillen schlicht noch nicht möglich. Auf Empfehlung der Ärztin soll nun spezielle Refluxmilch helfen, außerdem steht die Einführung von Beikost an. Doch auch dabei gibt es Schwierigkeiten. "Versuche es seit sieben Wochen, die Flasche nimmt sie partout nicht. Ich habe jede Milch, jede Flasche ausprobiert", so die Influencerin gegenüber ihren Followern.

Vor Kurzem sprach Tanja in einer weiteren Instagram-Fragerunde auch über ein Thema, das viele ihrer Follower schon lange beschäftigt: Zieht sie Malou alleine groß? Auf die Frage, ob sie das Kind allein erzieht und wie sie das überhaupt schafft, antwortete sie ehrlich: "Keine Ahnung, ehrlich, man schafft es einfach. Nicht viel reinsteigern und vor allem viel drüber reden und jeden Tag mit ihr genießen, auch wenn es heftige Tage und Nächte gibt. Denn die Zeit rennt." Außerdem machte Tanja damals klar, dass sie ihre Geschichte künftig ausführlicher erzählen will. "Ich weiß, dass diese Frage so, so häufig kommt. Und alles war anders geplant, vor allem für mich und sie. Habe mich aber jetzt endgültig entschieden, darüber zu sprechen", erklärte sie. Wann und in welchem Format, ließ sie offen.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

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Imago Tanja Makaric bei den Duftstars 2025 auf der Rheinterrasse Düsseldorf

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Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou

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