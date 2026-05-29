"Kein One-Night-Stand": Tanja Makarić kennt Kindsvater Jahre

Tanja Makarić (29) gibt neue Einblicke in ihr Privatleben. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram spricht die Social-Media-Bekanntheit jetzt über den Vater ihres Kindes und klärt einen verbreiteten Eindruck auf: Zwischen ihr und dem Mann lief nicht nur eine einmalige Sache. Denn Malous Papa ist keine kurze Bekanntschaft. Tanja macht deutlich, dass die Geschichte viel tiefer geht: "Nein, nein. Das war kein One-Night-Stand. Wir kennen uns seit elf Jahren und ich habe mir immer gedacht, er ist mein bester Freund." In ihrer Story erklärt Tanja mit leicht traurigem Unterton, dass ihre früheren Gefühle scheinbar nicht auf Gegenseitigkeit beruhten: "Ich glaube, ich bin nicht sein bester Freund, aber er war mein bester Freund."

Zwar kündigte die Influencerin an, bald mehr über ihr Liebesleben preiszugeben, doch aktuell sei nicht der richtige Zeitpunkt: "Vielleicht muss ich jetzt erstmal ein bisschen darauf klarkommen. Weil das war, als würde ich es von außen betrachten und jemand würde mir von außen erzählen, was ihr Schlimmes passiert ist. Man kann sich das auch nicht ausdenken." Tanja begründet zudem, dass ihre mentale Verfassung momentan nicht die beste sei: "Ich habe leider auch wieder Panikattacken entwickelt."

Tanja hatte zuletzt bereits öffentlich gemacht, dass sie ihre Tochter als alleinerziehende Mutter versorgt. Sie ließ durchblicken, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher über die Hintergründe sprechen möchte, um anderen Betroffenen Mut zu machen und auch Tipps weiterzugeben. Wer der Vater ihres Babys ist, ist nicht öffentlich bekannt. Laut Bild soll der Mann ein Fußballer sein, den Tanja aus ihrer Heimat Wuppertal kennt. Malou sei ein Wunschkind der beiden.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Tochter Malou, März 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

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