Tanja Makarić bestätigt: Sie ist alleinerziehende Mutter

Tanja Makarić (29) hat in einer Instagram-Fragerunde offen über ihr Leben als alleinerziehende Mutter gesprochen. Die Influencerin ist Ende letzten Jahres Mutter einer Tochter geworden – doch über ihren Beziehungsstatus hatte sie bislang geschwiegen. Ein Follower wollte nun wissen, ob sie ihr Kind alleine großzieht und wie sie das überhaupt schafft. Darauf antwortete die 29-Jährige ehrlich und ermutigend zugleich: "Keine Ahnung, ehrlich, man schafft es einfach. Nicht viel reinsteigern und vor allem viel drüber reden und jeden Tag mit ihr genießen, auch wenn es heftige Tage und Nächte gibt. Denn die Zeit rennt."

Tanja kündigte außerdem an, ihre Geschichte künftig noch ausführlicher öffentlich zu teilen. "Ich weiß, dass diese Frage so, so häufig kommt. Und alles war anders geplant, vor allem für mich und sie. Habe mich aber jetzt endgültig entschieden, darüber zu sprechen", erklärte sie bei Instagram. Wie, wo und in welchem Format das genau passieren soll, ließ sie dabei noch offen. Sie glaube aber, damit anderen Müttern Mut machen und Tipps geben zu können – auch darüber, was man besser nicht tun sollte. Ob sie aktuell in einer Beziehung ist oder als Single lebt, ließ Tanja dagegen weiterhin unbeantwortet.

Dass es der Influencerin schwerfällt, ihr Privatleben nach außen zu tragen, hat sie bereits vor einiger Zeit deutlich gemacht. In einer früheren Instagram-Fragerunde sprach sie offen darüber, dass sie in der Vergangenheit ausschließlich ungesunde Beziehungen erlebt habe – und dass diese von Mal zu Mal schlimmer geworden seien. Dieser Hintergrund dürfte erklären, warum sie so lange gezögert hat, überhaupt über ihre Situation als alleinerziehende Mutter zu sprechen.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou, Januar 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin