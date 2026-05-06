"Ich kann nicht mehr": Tanja Makarić weint auf Social Media

Mit verheulten Augen und sichtlich erschöpft hat sich Tanja Makarić (29) jetzt in ihrer Instagram-Story an ihre Follower gewandt. Die Social-Media-Bekanntheit wirkt auf den Aufnahmen aufgewühlt und emotional – ihre Wangen sind nass von Tränen. "Ich habe jetzt wirklich, glaube ich, fünf Minuten am Stück wirklich geweint. Kennt ihr das, wenn ihr so Schmerzen dabei habt? Ich ertrag’ das wirklich alles nicht mehr", teilt sie mit. Dabei lässt sie keinen Zweifel daran, dass sie gerade an einem emotionalen Tiefpunkt angelangt ist: "Ich kann nicht mehr."

In weiteren Videos öffnet sich die 29-Jährige noch etwas mehr und berichtet, dass sie im Hintergrund Dinge durchmachen müsse, über die sie bewusst nicht öffentlich spricht. Sowohl im Privaten als auch beruflich sei zuletzt etwas Schlimmes passiert. Außerdem deutet sie eine große Ungerechtigkeit an: "Nicht eine Sache, die gerade im Hintergrund passiert, die mir die Leute antun, ist berechtigt." Zudem ist sich die Influencerin bewusst, dass manche Menschen sie für ihre Arbeit in den sozialen Medien belächeln. "Aber ihr wisst gar nicht, was passiert, wenn man auch nur ein bisschen Geld hiermit verdient", gibt sie zu bedenken. Die letzten Jahre seien insgesamt "echt heftig" gewesen, fasst sie zusammen.

Was genau sie so sehr bewegt, will Tanja aktuell wohl nicht verraten. In der Vergangenheit fiel sie immer wieder mit ähnlichen, kryptischen Statements auf – dann verriet sie schließlich, dass sie mit einem Stalker zu kämpfen hatte. Die Ex von Julian Claßen (33) berichtete, wie sie durch jahrelanges Stalking aus Angst kaum noch vor die Tür ging und selbst alltägliche Erledigungen zur Mutprobe wurden. Was es genau ist, was sie dieses Mal so getroffen hat, bleibt vorerst im Dunkeln.

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Imago Tanja Makaric bei den Duftstars 2025 auf der Rheinterrasse Düsseldorf

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

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