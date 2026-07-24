"Möchte abstillen": Tanja Makarić muss Wunsch rechtfertigen

Tanja Makarić (29) wollte eigentlich nur Rat von ihrer Community – doch daraus wurde eine unerwartete Rechtfertigungsdebatte. Die Influencerin und Sportlerin wandte sich in ihren Instagram-Stories an ihre Follower und bat um Tipps zum Abstillen ihrer Tochter Malou. Anstatt hilfreicher Antworten erntete sie jedoch kritische Kommentare, die sie in die Defensive drängten. Einige Follower zweifelten an ihrer Entscheidung und fragten etwa: "Willst du das wirklich?" Andere beriefen sich auf die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, die Stillen für mindestens zwei Jahre befürwortet, und stellten die Frage: "Willst du nicht das Beste für Malou?"

Tanja ließ die Kritik nicht einfach auf sich sitzen und meldete sich ebenfalls öffentlich zu Wort. "Ich rechtfertige mich hier jetzt nicht dafür, dass ich abstillen will. Ich habe sieben Monate lang gestillt. Ich weine alle zwei Tage, weil meine Brustwarzen so empfindlich und entzündet sind und sie ständig reinbeißt. Ich habe Schmerzen. Ich kann das einfach nicht mehr, ich möchte das nicht mehr", erklärte sie in ihren Stories. Damit machte sie deutlich, dass hinter ihrer Entscheidung handfeste körperliche Gründe stecken.

Tanja Makarić wurde am 4. April 1997 geboren und ist sowohl als Sportlerin als auch als Social-Media-Persönlichkeit bekannt. Mit ihrer Tochter Malou teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als junge Mutter mit ihren Followern auf Instagram. Bereits vor einigen Monaten hat Tanja das Thema Abstillen schon öffentlich angesprochen – allerdings hatte Malou damals noch mit Reflux zu kämpfen, weswegen das damals nicht infrage kam. Es wurde ihr erstmal eine unterstützende Milch von Ärzten empfohlen, die per Flasche an Malou gegeben werden sollte. Allerdings wollte das kleine Mädchen die Flasche partout nicht annehmen.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Tochter Malou, März 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou, Januar 2026