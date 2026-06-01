Tochter mit neuem Mann großziehen? Das denkt Tanja Makarić

Tanja Makarić (29) ist seit einigen Monaten alleinerziehende Mutter ihrer kleinen Tochter Malou – und hat sich nun auf Instagram offen dazu geäußert, ob sie sich vorstellen kann, das Mädchen eines Tages gemeinsam mit einem neuen Partner großzuziehen. Ein Fan hatte die Influencerin in einer Fragerunde genau das gefragt, und Tanja antwortete ehrlich: An Dating denkt sie momentan gar nicht. "Ich bin jetzt ehrlicherweise nicht auf der Suche aktuell. Ich hätte dafür gar keine Zeit, gar keine Nerven", erklärte sie.

Ganz ausschließen möchte sie eine neue Beziehung jedoch nicht. Auf der Social-Media-Plattform gab sie zu, dass ihr allein der Gedanke an all die neuen Situationen beim Kennenlernen Kopfschmerzen bereite. "Bei mir dauert das schon länger. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, all diese neuen Sachen – da kriege ich schon Kopfschmerzen, wenn ich nur darüber nachdenke", so Tanja. Trotzdem ließ sie die Tür für die Zukunft offen und antwortete auf die Frage des Fans mit einem klaren: "Aber, könnte ich mir das vorstellen? Ja."

Vor rund einer Woche hatte Tanja in einer Instagram-Fragerunde schon überraschend offen über ihren Alltag als alleinerziehende Mutter gesprochen. Auf die Frage, wie sie das schafft, schrieb sie: "Keine Ahnung, ehrlich, man schafft es einfach. Nicht viel reinsteigern und vor allem viel drüber reden und jeden Tag mit ihr genießen, auch wenn es heftige Tage und Nächte gibt. Denn die Zeit rennt." Tanja machte auch klar, dass sie ihre Geschichte bald ausführlicher teilen wollte. "Ich weiß, dass diese Frage so, so häufig kommt. Und alles war anders geplant, vor allem für mich und sie. Habe mich aber jetzt endgültig entschieden, darüber zu sprechen", kündigte sie an.

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Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou, Januar 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025