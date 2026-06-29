"Auch sehr schlank": Interview von Tanja Makarić geht viral

Ein altes Interview sorgt derzeit für jede Menge Wirbel im Netz: Ein Clip aus einem Gespräch, das Tanja Makarić (29) gemeinsam mit Julian Claßen (33) im Jahr 2023 für TIKonline gab, erlebt auf Instagram und TikTok gerade ein unerwartetes Comeback. In dem Interview wird die Influencerin von einer Reporterin gefragt, wie sie es schaffe, so schlank zu bleiben, obwohl sie gerne Schokolade esse. Tanjas Antwort darauf war überraschend – und macht den Clip nun zum viralen Hit: "Vielen Dank, Sie sind auch sehr schlank."

Genau dieser Satz ist es, der die Social-Media-Welt gerade in Aufruhr versetzt. Nutzer auf TikTok und Instagram filmen sich selbst, wie sie den Satz in verschiedensten Stimmungen in die Kamera sprechen – mal wütend, mal traurig, mal flirtend. Die Parodien und Memes, die daraus entstehen, häufen sich täglich, und der Trend zeigt bislang keinerlei Abschwächung. Zurzeit gilt es als Trend auf Social Media, alle möglichen Sätze in verschiedenen Stimmungen nachzusprechen, so eben auch den Satz von Tanja.

Tanja selbst hat in letzter Zeit ohnehin für Gesprächsstoff gesorgt. Die Influencerin ist Ende vergangenen Jahres Mutter einer Tochter geworden und zieht ihre Tochter als alleinerziehende Mutter groß. Über das gemeinsame Leben mit Julian, der einst ihr Freund war, ist sie damit längst hinaus – umso interessanter, dass ausgerechnet ein alter gemeinsamer Clip die beiden nun wieder gemeinsam ins Rampenlicht rückt.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

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Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou