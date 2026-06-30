Floraler Partnerlook bei Prinzessin Amalia und Mama Màxima

In Den Haag haben Königin Máxima (55) und ihre Tochter Prinzessin Catharina-Amalia (22) bei einem offiziellen Termin mit einem auffälligen Partnerlook für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit König Willem-Alexander (59) nahmen sie an einer Sondersitzung des niederländischen Staatsrats teil, die ganz im Zeichen des Abschieds von Vizepräsident Thom de Graaf stand. Doch nicht nur der institutionelle Anlass zog die Blicke auf sich. Vor allem das aufeinander abgestimmte Outfit von Mutter und Tochter begeisterte die Fans des Königshauses. Beide erschienen in blauen Blumenkleidern mit V-Ausschnitt, die trotz unterschiedlicher Designer verblüffend harmonisch wirkten. Abgesprochen hätten sich die beiden Frauen wohl nicht, wie es aus dem Umfeld des Hofes heißt.

Máxima griff dabei in ihren Kleiderschrank und holte ein himmelblaues Midikleid des belgischen Labels Natan heraus, das sie erstmals im Juni 2024 bei einem Besuch in New York getragen hatte. Das Stück besticht durch eine transparente Überrock-Lage, die der Silhouette Leichtigkeit verleiht, sowie durch ein hemdartig geschnittenes Oberteil mit leicht gebauschten Ärmeln. Als Blickfang setzte sie einen smaragdgrünen Kopfschmuck von ihrer persönlichen Assistentin Jolanda ten Brinke auf und kombinierte dazu passende grüne Pumps und eine Clutch. Ihren Look vervollständigte sie mit langen Aquamarin-Ohrringen aus dem Schmuckbestand des Hauses Oranien – Steine, die einst Königin Juliana gehörten und die sie mit Diamanten kombinierte, die sie 2009 als Geschenk von König Willem-Alexander erhalten hatte. Auch Amalia wählte kein neues Stück: Die Kronprinzessin trug ein blaues Blumenwickelkleid von Diane von Furstenberg (79), ergänzt durch nudefarbene Pumps und eine passende Velourslederhandtasche.

Amalias Styling wirkt oft etwas zurückhaltender und geradliniger – wie nun mit offenen Haaren in Mittelscheitel und natürlichem Finish im Kontrast zu Máximas strengeren Hochsteckfrisuren. Schon beim Staatsbankett zu Ehren des japanischen Kaiserpaares hatte die Königin mit einem spektakulären Metallic-Kleid von Iris van Herpen (42) gezeigt, wie wichtig ihr modische Statements bei offiziellen Anlässen sind. Der florale Auftritt im Partnerlook unterstreicht nun, wie sehr Mutter und Tochter auch über die Mode eine gemeinsame Linie gefunden haben, während Amalia Schritt für Schritt in ihre Rolle innerhalb der Königsfamilie hineinwächst und immer häufiger bei bedeutenden Terminen an der Seite ihrer Eltern auftritt.

Anzeige Anzeige

Imago Königin Máxima und Prinzessin Amalia im Partnerlook

Anzeige Anzeige

Imago Die niederländische Königsfamilie bei der Sitzung des Staatsrats im Paleis Kneuterdijk in Den Haag

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Máxima, Prinzessin Catharina-Amalia und König Willem-Alexander, Januar 2023

Anzeige