Königin Máxima glänzt im futuristischen Metallic-Look

Königin Máxima (55) hat beim Staatsbankett zu Ehren von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako am Dienstag im Königlichen Palast in Amsterdam alle Blicke auf sich gezogen. An der Seite von König Willem-Alexander (59) empfing sie das japanische Kaiserpaar offiziell in den Niederlanden. Vor allem am Abend wurde der Auftritt der Royal zum Gesprächsthema: Máxima erschien in einem auffälligen Iris-van-Herpen-Kleid mit transparenten Partien an Schultern und Dekolleté. Das geometrische Design verlief von schimmerndem Silber zu einem sanften Nude-Ton und sorgte für eine besonders elegante, langgezogene Silhouette. Dazu kombinierte sie klassische nudefarbene Pumps, die den dezenten Farbverlauf ihres Looks noch unterstrichen.

Auch mit ihren Accessoires setzte Máxima beim Bankett ein klares Statement. Sie trug die berühmte Stuart-Tiara, eines der bekanntesten Schmuckstücke des Hauses Oranien-Nassau. Im Zentrum des Diadems sitzt der legendäre Stuart-Diamant, ein bläulicher Stein mit fast 40 Karat. Die Tiara wurde 1898 für Königin Wilhelmina entworfen und zählt bis heute zu den imposantesten Juwelen der niederländischen Royals. Während Máxima mit ihrem modernen, fast futuristischen Abendkleid für einen starken Kontrast zu dem historischen Schmuck sorgte, glänzte auch ihre älteste Tochter Amalia (22) in einem bordeauxroten Kleid mit Rubinschmuck. So wurde das Staatsbankett nicht nur zum diplomatischen Termin, sondern auch zum großen royalen Glamour-Moment.

Auch Prinzessin Ariane (19) sorgte an dem Abend erneut für Aufmerksamkeit. Die jüngste Tochter von Willem-Alexander und Máxima trat bei dem Bankett in einer roten Robe auf und trug dabei erstmals ein Diadem. Für ihren Auftritt entschied sie sich für das Diamantdiadem von Königin Emma und knüpfte damit an die traditionsreiche Schmuckgeschichte der Familie an. Dass Máxima an diesem Abend auf einen so modischen Look setzte, passt zu ihrem öffentlichen Auftreten: Die Königin ist seit Jahren für ihre experimentierfreudige Garderobe bekannt und kombiniert bei wichtigen Terminen immer wieder moderne Mode mit bedeutenden Juwelen aus dem Familienbesitz.

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Imago Königin Máxima beim Staatsbankett im Dam-Palast in Amsterdam im Juni 2026

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Getty Images Staatsbankett in Amsterdam: Königin Máxima mit Prinzessin Amalia und Prinzessin Ariane begrüßen Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako

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Getty Images Prinzessin Amalia, König Willem-Alexander, Königin Máxima, Prinzessin Ariane und Prinzessin Margriet beim Staatsbankett in Amsterdam