Gewusst? Dieser Name steht auf Prinzessin Amalias Uniform

Seit dem 7. April 2026 ist Prinzessin Catharina-Amalia (22) in einer neuen Rolle unterwegs: als militärische Werkstudentin bei der Königlichen Niederländischen Luftwaffe. Das Informationsamt der niederländischen Regierung teilte offiziell mit, dass sie ihre Tätigkeit im Rahmen des Defensity-College-Programms absolviert. Auf dem dunkelgrünen Namensschild ihrer Uniform lässt sich dabei ein Detail entdecken, das für viele überraschend sein dürfte: Amalia ist dort schlicht als "van Oranje" vermerkt — nicht als Kronprinzessin, nicht mit Titel. Bei der Luftwaffe gelten für sie dieselben Regeln wie für alle anderen Angehörigen: Auf Uniformen stehen ausschließlich die Nachnamen. Ihr vollständiger bürgerlicher Name lautet Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje-Nassau — ein Name, der im öffentlichen Leben der 22-Jährigen nur selten auftaucht.

Das Engagement bei der Königlichen Luftwaffe ist kein spontaner Schritt, sondern Teil eines strukturierten Plans. Das Defensity-Programm ermöglicht es Studierenden, akademische Ausbildung und Militärdienst miteinander zu verbinden. Amalia ist die erste Frau des niederländischen Königshauses, die es durchläuft, und zwar mit demselben Anspruch wie alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Parallel dazu studiert sie Rechtswissenschaften in ihrem zweiten Bachelorstudiengang. Zuvor war sie bereits als studentische Mitarbeiterin im Stab des Verteidigungsministeriums tätig. Nun folgt der nächste Schritt. Das Königshaus veröffentlichte Fotos von Amalias erstem Tag, auf denen Kommandantin Oberstin Martine Verhulst ihr das Abzeichen der Reserveeinheit an der Uniform befestigt.

Amalia steht mit ihrer militärischen Laufbahn nicht allein im Haus Oranien-Nassau. Ihr Vater, König Willem-Alexander (58), absolvierte selbst eine Ausbildung bei der Luftwaffe. Auch Königin Máxima (54) begann Anfang 2026 eine Grundausbildung zur Reservistin bei der Königlichen Landstreitmacht — und das kurz vor der Altersobergrenze von 55 Jahren. Das Defensity-Programm sieht vor, dass Amalia im Laufe der Zeit alle Teilstreitkräfte durchläuft — Marine, Heer, Luftwaffe und Militärpolizei — und dabei jeweils etwa sechs Monate verbringt. Ziel ist es unter anderem, Teamfähigkeit zu stärken und auch unter schwierigen Bedingungen handlungsfähig zu bleiben. Die Kronprinzessin hat damit einen klaren Kurs eingeschlagen: bodenständig, pflichtbewusst — und ganz ohne Sonderbehandlung.

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Getty Images König Willem-Alexander und Prinzessin Amalia-Catharina, 2025

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Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia bei der Abschlusszeremonie der Allgemeinen Militärischen Ausbildung, Januar 2026

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Getty Images Königin Máxima, 2025