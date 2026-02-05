Mit 54: Königin Máxima beginnt Ausbildung in Militärlaufbahn

Königin Máxima (54) der Niederlande hat eine überraschende Karrierewende eingeläutet und mit 54 Jahren eine Ausbildung zur Reservistin bei der niederländischen Armee begonnen. Seit dem 1. Februar, als sie per königlichem Erlass zur Soldatin ernannt wurde, trainiert die Ehefrau von König Willem-Alexander (58) in Breda. Aktuell absolviert sie dort ein Mentaltraining, das sie auf ihre neue Rolle vorbereiten soll. Bei Instagram veröffentlichte das Königshaus Bilder, die Máxima in Camouflage-Kleidung zeigen, wie sie sich von einem Gerüst abseilt, Zielübungen macht und ins Wasser springt. Nach Abschluss des Trainings wird sie den Rang eines Oberstleutnants erreichen.

Die Ausbildung umfasst eine Vielzahl von praktischen und theoretischen militärischen Komponenten und soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Reservisten in Máximas Alter werden in den Niederlanden hauptsächlich in beratenden oder organisatorischen Funktionen eingesetzt. Dabei ist die Arbeit als Reservist zwar freiwillig, aber an bestimmte Verpflichtungen wie Übungen oder Theorietage geknüpft. Ein Sprecher des Königshauses erläuterte, dass Máxima sich aufgrund des aktuellen Sicherheitsbedarfs sowie der Altersgrenze von 55 Jahren für diese Aufgabe entschieden habe. "Sie möchte, wie viele andere, zur Sicherheit des Landes beitragen", hieß es in der Mitteilung.

Auch Máximas älteste Tochter, Kronprinzessin Amalia, ist bereits militärisch aktiv. Die 22-Jährige schloss kürzlich ihre Basisausbildung der Streitkräfte ab und wurde zum Korporal befördert. Neben ihrem Engagement als Werkstudentin beim Defensity College studiert sie Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft an der Universität von Amsterdam. Diese parallelen Wege der Mutter und Tochter unterstreichen die Bedeutung militärischer und akademischer Ausbildung innerhalb der niederländischen Königsfamilie – ein Ansatz, den auch König Willem-Alexander als früherer Thronfolger verfolgte.

Imago Königin Máxima, Januar 2026

Imago Königin Máxima, Februar 2026

Getty Images Königin Máxima, 2025