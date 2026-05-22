Familypic der niederländischen Royals sorgt für Begeisterung

Sommerliche Tradition bei den niederländischen Royals: König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) haben sich jetzt wieder mit ihren drei Töchtern Amalia, Alexia (20) und Ariane (19) zum großen Familienshooting getroffen. Für die aktuellen Aufnahmen posierte die Königsfamilie im weitläufigen Garten des Anwesens Clingendael bei Den Haag vor der Kamera. Während Willem-Alexander in entspanntem Casual-Look lacht und Máxima mit einem kräftigen Rotton für einen Hingucker sorgt, rückt eine der Prinzessinnen mit ihrem Styling besonders in den Mittelpunkt: Prinzessin Alexia sticht im direkten Vergleich mit ihren Schwestern deutlich hervor – und wird in den Kommentaren prompt zur heimlichen Stilikone des Shootings gekürt.

Auf den Bildern trägt Willem-Alexander ein helles Hemd, dessen oberster Knopf offen bleibt, darüber ein beigefarbenes Sakko und eine dunkle Hose – königlich, aber lässig. Máxima entscheidet sich für eine weit geschnittene rote Hose und eine perfekt dazu passende Bluse und setzt damit einen kräftigen Farbakzent. Kronprinzessin Amalia kombiniert eine helle Jeans mit einer kurzen Tweedjacke in leuchtendem Gelb, während die jüngste Schwester Ariane im Partnerlook mit der Mutter auf Rot setzt und eine weit fallende, gestreifte Hose zu einer passenden Bluse trägt. Als einzige bricht Alexia den Hosen-Look: Die 20-Jährige erscheint in einem seidigen One-Shoulder-Kleid in Moosgrün, das sie mit einem breiten braunen Taillengürtel und Stiefeln im gleichen Farbton kombiniert – ein Stilbruch, der den Blick sofort auf sie lenkt und in den sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff sorgt. Unter den Instagram-Fotos sammeln sich begeisterte Kommentare wie "Was für eine Bilderbuchfamilie" oder "Wunderschöne Prinzessinnen".

Vor allem Alexia wird in den Reaktionen gefeiert. Viele Nutzer betonen, die mittlere der drei Schwestern falle immer wieder mit ihren Modeentscheidungen auf. "Alexia sieht immer besonders aus" und "Alexia hat es modisch einfach drauf" schwärmen Follower in den Kommentaren zu den neuen Aufnahmen. Die royale Familie zeigt sich auf den Bildern gewohnt vertraut, steht dicht beieinander und lacht viel – die Schwestern lehnen sich aneinander, Máxima und Willem-Alexander positionieren sich in der Mitte. Die drei Töchter des Königspaars, die inzwischen allesamt junge Erwachsene sind, begleiten ihre Eltern seit Jahren zu dem traditionellen Sommershooting und bieten dabei regelmäßig Einblicke in ihr gewachsenes Miteinander. Dass Alexia nun von Fans als Stilikone bezeichnet wird, knüpft an frühere Auftritte der Prinzessin an, bei denen sie ebenfalls mit auffälligen Looks und modischen Details für bewundernde Blicke gesorgt hatte.

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Imago Königin Máxima und König Willem-Alexander mit Prinzessin Amalia, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane bei der Fotosession in Clingendael

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Imago Königin Máxima, König Willem-Alexander mit Prinzessin Amalia, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane bei der jährlichen Fotosession in Clingendael

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Imago König Willem-Alexander und Königin Máxima mit Prinzessin Amalia, Prinzessin Ariane und Prinzessin Alexia bei der Frühlings-Fotosession in Clingendael

Imago Königin Máxima mit Prinzessin Ariane, Prinzessin Amalia und Prinzessin Alexia bei der Frühlings-Fotosession in Clingendael

Imago Königin Máxima und König Willem-Alexander bei der jährlichen Fotosession im Park Clingendael in Den Haag

Imago König Willem-Alexander und Prinzessin Amalia bei der Frühjahr-Fotosession des Königshauses in Clingendael, Den Haag, 21. Mai 2026

Imago Prinzessin Ariane bei der königlichen Fotosession im Park Clingendael in Den Haag

Imago Prinzessin Alexia bei der königlichen Fotosession in der Hollandse Tuin in Park Clingendael in Den Haag