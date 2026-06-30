Jodie Turner-Smith spricht mit Tochter offen über Scheidung

Jodie Turner-Smith (39) hat sich in einem Podcast offen über ihr Co-Parenting mit Ex-Mann Joshua Jackson (48) geäußert. In der Sendung "Joy 101" von Hoda Kotb sprach die Schauspielerin darüber, wie sie und Joshua mit ihrer gemeinsamen sechsjährigen Tochter Juno über die Trennung der Eltern reden. Die größte Herausforderung sei dabei gewesen, dem Kind auf verständliche Weise zu erklären, wo die Gründe dafür liegen. "Wir lernen auch noch und machen es nicht immer ganz richtig – aber die Idee ist immer: zwei Zuhause, voller Liebe. Und ich sage: 'Du hast zwei Häuser, Mädchen'", erklärte Jodie im Podcast.

Die Schauspielerin betonte, dass ihr sehr daran gelegen sei, die Gespräche mit Juno alters- und kindgerecht zu gestalten, gleichzeitig aber auch ehrlich zu bleiben, um ihr ein Verständnis dafür zu vermitteln, was das bedeutet. Als hilfreich habe sich dabei vor allem das Lesen erwiesen: Jodie griff sowohl auf Ratgeberbücher zum Thema Scheidung als auch auf Kinderbücher zurück. Dass beide Elternteile selbst Kinder geschiedener Eltern sind, habe die Reflexion über die richtige Sprache im Umgang mit Juno von Anfang an besonders geprägt. "Ich bin selbst ein Kind der Scheidung, mein Ex-Mann auch", so Jodie und weiter: "Deshalb war es uns immer wichtig, darüber nachzudenken, welche Sprache wir mit unserer Tochter wählen. Denn das ist ihre neue Realität."

Jodie und Joshua hatten sich 2018 bei einer Party zu Ehren von Sänger Usher (47) kennengelernt. Jodie machte Joshua in der Silvesternacht in Nicaragua einen Heiratsantrag, 2019 heirateten die beiden heimlich. Im April 2020 kam Tochter Juno zur Welt. Im Oktober 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt, die Scheidung wurde im Mai 2025 finalisiert. Seitdem teilen sich die beiden das Sorgerecht für Juno. Nach anfänglichen Turbulenzen rund um das Ende ihrer Ehe kann Jodie nun entspannt von ihrer Tochter schwärmen. Im Podcast wurde sie beim Sprechen über Juno sogar emotional: "Sie ist wirklich meine kleine, winzige beste Freundin. Ich liebe unsere Gespräche – jetzt werde ich buchstäblich weinen – ich bin so beeindruckt von ihr."

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Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Filmpremiere zu "Queen & Slim", November 2019

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Agence / Bestimage / ActionPress Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson, September 2023

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Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im März 2022