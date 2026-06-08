Filmpremiere: Bei Katie Holmes & Joshua knistert es wieder

Auf dem roten Teppich der Premiere ihres gemeinsamen Films "Happy Hours" in New York haben Katie Holmes (47) und Joshua Jackson (47) die Gerüchteküche so richtig zum Brodeln gebracht. Die beiden Ex-Kollegen hielten Händchen und blickten sich tief in die Augen – und das alles vor den Kameras. Fans der Kultserie Dawson's Creek, in der Katie und Joshua einst als Joey Potter und Pacey Witter mitspielten, konnten die Auftritte kaum fassen und feierten das emotionale Wiedersehen begeistert in den sozialen Netzwerken.

Besonders ein Statement von Joshua ließ die Herzen höherschlagen. Er hielt Katies Hände und drückte sie dabei an sein Herz. Gegenüber Mirror schwärmte er: "Die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, als wir jung waren, ist uns beiden sehr kostbar. Es ist wie eine der wichtigsten persönlichen und beruflichen Beziehungen in meinem Leben." Er betonte außerdem, wie sehr ihn das Projekt bewegt habe: "Für mich war es eine Schmeichelei und ich war sehr aufgeregt, die Möglichkeit zu haben, zurückzukommen und diesen Raum nach all diesen Jahren wieder mit dir zu teilen." Und er fügte noch hinzu: "Du hast auf mich gewartet, was ich sehr zu schätzen wusste." Die Schauspielerin hörte ihm während seiner Worte nur schweigend lächelnd zu.

Schon vor einigen Wochen hatten Katie und Joshua für Aufsehen gesorgt, als sie ein gemeinsames Foto auf Instagram teilten, auf dem sie sich eng aneinanderschmiegten. Damals hatte die Schauspielerin sogar Kommentare geliked, in denen Fans von einer Liebesbeziehung zwischen den beiden träumten. "Dawson's Creek" lief ursprünglich ab 1998 und machte beide zu echten Hollywoodstars – an ihrer Seite spielte damals auch James Van Der Beek (†48), der im vergangenen Februar nach einem langen Kampf gegen den Darmkrebs gestorben ist. Katie hatte sich damals mit einem handgeschriebenen Brief zu seinem Tod geäußert und seiner Witwe sowie den sechs gemeinsamen Kindern ihre Unterstützung zugesichert.

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Getty Images Joshua Jackson mit Katie Holmes bei der Premiere von "Happy Hours" beim Tribeca Festival, 6. Juni 2026

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Getty Images Bei der Gala in New York: Joshua Jackson und Katie Holmes beim Screening von "Brunello: The Gracious Visionary" im David Koch Theatre

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Columbia/TriStar International Television Michelle Williams, James Van der Beek, Joshua Jackson und Katie Holmes in "Dawson's Creek"