Jodie Turner-Smith feiert Kindergeburtstag im K-Pop-Style

Jodie Turner-Smith (39) hat einen Einblick in die Geburtstagsfeier ihrer Tochter Juno gewährt. Die Schauspielerin teilte auf Instagram einige Schnappschüsse von der K-Pop Demon Hunters-Themenparty des Mädchens in ihrer Story. Jodie schlüpfte selbst in ein passendes Kostüm: Die Darstellerin verkleidete sich als Figur Rumi aus dem Universum "Huntr/x" und präsentierte sich in schwarzen Leder-Radlerhosen, einem weißen Crop-Top und einer gelben Lederjacke. Ihr Haar trug sie in einem langen Zopf mit lila Strähnen, ein buntes Schwert und passende Haarspangen rundeten den Look ab.

Neben dem Kostümbild teilte Jodie auch ein weiteres Detail der Feier: ein VIP-Pass für "Junos 6. Welttournee", der das Tourleben eines K-Pop-Stars nachahmte. Das Motto wurde also komplett durchgezogen. Juno entstammt der Ehe der Schauspielerin mit ihrem Ex-Mann Joshua Jackson (47). Nach vier gemeinsamen Jahren hatte Jodie im Oktober 2023 die Scheidung eingereicht. Das Ex-Paar einigte sich dabei auf gemeinsames Sorgerecht für die Tochter. Die Scheidung wurde schließlich im Mai 2025 abgeschlossen.

Jodie hatte Juno im April 2020 zur Welt gebracht. Wie sehr die Mutterschaft ihr Leben verändert hat, beschrieb sie gegenüber dem Magazin People in sehr bewegenden Worten: "Ich bin einfach so dankbar, dass sie sich mich als ihre Mama ausgesucht hat – dass ich dieses Geschenk im Leben bekommen durfte." Auch über das Co-Parenting nach der Trennung sprach Jodie offen. Gegenüber Glamour UK sagte sie: "Niemand gibt dir ein Handbuch. Alle versuchen, es herauszufinden." Ihrer Tochter zollte sie darin höchstes Lob: "Ich sagte, ich wollte eine brillante, intelligente, freche Tochter – und da ist sie."

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Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

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Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Filmpremiere zu "Queen & Slim", November 2019

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Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin