Traum-Chemie: Joshua Jackson & Katie Holmes feiern Reunion

Echte Dawson's Creek-Nostalgie mitten in New York City: Katie Holmes (47) und Joshua Jackson (47) sind am Dienstagabend gemeinsam auf dem roten Teppich aufgetaucht und haben damit Fans der Kultserie in helle Aufregung versetzt. Arm in Arm zeigten sich die beiden Schauspieler bei der Gala-Vorführung der Doku "Brunello: The Gracious Visionary" im David Koch Theater am Lincoln Center. Fotos zeigen die beiden strahlend und gut gelaunt – sie lachten und posierten gemeinsam für die Kameras. Joshua trug einen bordeauxroten Blazer zu grauer Stoffhose und schwarzer Fliege, Katie entschied sich für eine locker geknöpfte weiße Bluse zu einem glitzernden, bodenlangen grauen Rock und trug ihren Bob mit lässigem Seitenscheitel.

Die Gala drehte sich um den neuen Dokumentarfilm "Brunello: The Gracious Visionary", der im Frühjahr in den USA über Blue Box Entertainment erscheinen soll. In einem veröffentlichten Statement erklärte Brunello: "Mit Freude und Emotion kündige ich 'Brunello: The Gracious Visionary' an, einen Film über mein Leben. Ich widme diesen Film der Jugend von gestern, heute und morgen – denn sie sind das Salz der Erde", hieß es. Neben Katie und Joshua zeigten sich auch Allison Williams (38), Jay Ellis, Sarah Catherine Hook, Christie Brinkley (72) mit Tochter Sailor Brinkley Cook, Camille Rowe und Kate Love auf dem Event. Auf dem Teppich lachten Katie und der Schauspieler viel, wechselten vertraute Blicke und nahmen sich Zeit für gemeinsame Fotos.

Katie und Joshua kennen sich seit den späten 1990er-Jahren durch die Erfolgsserie Dawson's Creek, in der sie die ikonischen Charaktere Joey Potter und Pacey Witter spielten – die am Ende der Serie als Paar endeten. Abseits der Kamera führten die beiden 1998 während der Dreharbeiten kurzzeitig eine Beziehung. Ihre Freundschaft hält bis heute: Für den kommenden Film "Happy Hours", den Katie selbst geschrieben hat, stehen die beiden erneut gemeinsam vor der Kamera. Bereits im September 2025 hatten sie sich beim Dawson's-Creek-Reunion-Event im New Yorker Richard Rodgers Theatre getroffen. Zuletzt trauerten sie gemeinsam um ihren verstorbenen Serienkollegen James Van der Beek, der im Februar nach einem Kampf gegen Darmkrebs im Alter von 48 Jahren gestorben war.

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Getty Images Joshua Jackson und Katie Holmes bei der Gala-Vorführung von "Brunello: The Gracious Visionary" im David Koch Theatre, Lincoln Center, New York

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Imago Joshua Jackson und Katie Holmes bei der Brunello: The Gracious Visionary Gala-Vorführung in New York

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Getty Images Katie Holmes und Joshua Jackson