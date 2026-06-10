Nach Katie-Gerüchten hält Joshua Jackson mit Model Händchen

Gerade erst hat Joshua Jackson gemeinsam mit seiner "Dawson's Creek"-Kollegin Katie Holmes (47) die Premiere ihres neuen Films "Happy Hours" beim Tribeca Festival in New York gefeiert. Fans spekulierten dabei einmal mehr, ob zwischen Joshua und Katie mehr als nur Freundschaft steckt. Doch nun lenkt der Schauspieler die Aufmerksamkeit auf eine ganz andere Frau: Das Magazin People zeigte Bilder, auf denen Joshua nur einen Tag nach der Filmpremiere Hand in Hand mit Model Olivia Burgess durch Manhattan spaziert ist. Das Paar wurde lächelnd Arm in Arm abgelichtet.

Die Romanze-Spekulationen rund um Katie und Joshua hatten sich zuletzt im April geschürt, als die Schauspielerin Kommentare geliked hatte, in denen Fans dazu aufriefen, dass die beiden ein Paar werden sollten. Beim Filmfestival selbst äußerte sie sich gegenüber dem Branchenmagazin Variety lediglich über ihre Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Freund und machte deutlich, dass die beiden einfach sehr gut miteinander harmonieren: "Wir haben 25 Jahre nicht zusammengearbeitet und haben uns beide sehr verändert", sagte sie. "Es ist eine Art Abkürzung, von der wir schnell merken, dass sie noch immer existiert. Wir haben immer gut miteinander gearbeitet."

In der "Ellen DeGeneres Show" sprach Joshua 2019 offen darüber, wie sehr sich das Dating verändert hat, nachdem seine fast zehn Jahre lange Beziehung mit Diane Kruger (49) zu Ende gegangen war. "Vielleicht gab es das schon vorher, aber ich erinnere mich nicht daran. Alles läuft jetzt über dein Handy, oder? Man spricht kaum noch mit jemandem", sagte er damals. Anschließend war der Schauspieler bis 2023 mit seiner Kollegin Jodie Turner-Smith (39) verheiratet, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Die Scheidung wurde im Mai 2025 offiziell besiegelt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joshua Jackson, Olivia Burgess

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Getty Images Bei der Gala in New York: Joshua Jackson und Katie Holmes beim Screening von "Brunello: The Gracious Visionary" im David Koch Theatre

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Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith, März 2022