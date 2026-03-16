Joshua Jackson und Katie Holmes feiern ihre Freundschaft

Joshua Jackson (47) und Katie Holmes (47) stehen wieder gemeinsam vor der Kamera – und ihre Verbindung ist nach all den Jahren ungebrochen. Für den kommenden Film "Happy Hours" treffen die beiden Schauspieler Jahrzehnte nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Dawson's Creek aufeinander, wo sie als jugendliches Liebespaar Joey und Pacey die Herzen der Fans eroberten. In dem Film, den Katie selbst geschrieben hat, spielen Joshua und die Schauspielerin ein Paar, das als Teenager zusammen war und später die Möglichkeit einer wiederentfachten Romanze erkundet. "Sie ist jetzt eine lebenslange Freundin", schwärmte Joshua während eines Interviews in der "Today"-Show. Dass Katie den Raum für ihre erneute Zusammenarbeit geschaffen habe, sei für ihn "geradezu magisch" gewesen.

Katie bestätigte das Projekt im vergangenen Sommer mit einer herzlichen Botschaft an Joshua auf Instagram. "Ich bin so dankbar, wieder mit so vielen meiner wunderbaren Freunde an diesem Film zu arbeiten. Und mit Josh nach so vielen Jahren zu arbeiten, ist ein Beweis für Freundschaft", schrieb die 47-Jährige zu einem gemeinsamen Foto. Bei dem Filmprojekt handelt es sich um eine Liebesgeschichte in drei Teilen, die Katie nicht nur geschrieben, sondern auch inszeniert hat. "Sie schrieb diese wunderschöne Liebesgeschichte in drei Teilen. Und wir durften das letzten Sommer machen, was so viel Spaß gemacht hat", erklärte Joshua begeistert. Er hoffe sehr, dass sie auch die beiden anderen Teile der geplanten Trilogie drehen können.

Joshua und Katie lernten sich vor 30 Jahren am Set von "Dawson's Creek" kennen und waren während der ersten Staffel der Serie auch privat ein Jahr lang ein Paar. Ihre Freundschaft hat all die Jahre überdauert, auch wenn sie nicht ständig in Kontakt stehen. "Katie und ich sind uns sehr nah", erklärte der 47-Jährige in Jesse Tyler Fergusons (50) Podcast "Dinner's on Me". Manchmal gebe es keinen wöchentlichen, monatlichen oder gar halbjährlichen Anruf, fügte er hinzu. "Aber wenn ihr zusammen seid, gibt es immer dieses 'Ich weiß, du weißt'." Im September kamen Joshua und Katie zudem mit weiteren "Dawson's Creek"-Kollegen wie Michelle Williams (45) und Busy Philipps zu einer Veranstaltung zusammen, um ihren Serien-Kollegen James (†48) Van Der Beek zu unterstützen, der nun im Februar dieses Jahres nach seinem Kampf gegen Darmkrebs verstorben ist.

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Getty Images Katie Homes und Joshua Jackson als Joey und Pacey

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Getty Images Joshua Jackson, März 2025

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Getty Images Katie Holmes, September 2025