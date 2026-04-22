Katie Holmes entfacht Liebesspekulationen um Joshua Jackson

Mit einem simplen Like hat Katie Holmes (47) Fans und das Internet in helle Aufregung versetzt. Die Schauspielerin teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie sich eng an ihren früheren Dawson's Creek-Kollegen Joshua Jackson (47) schmiegt. Der Anlass: die bevorstehende Premiere ihres gemeinsamen Films "Happy Hours" beim Tribeca Film Festival im Juni. In der Bildunterschrift schwärmte sie: "Wir freuen uns sehr, im Juni beim Tribeca Film Festival mit unserem Film 'Happy Hours' dabei zu sein. So viele wunderbare Menschen haben an diesem Projekt mitgearbeitet. Und wieder mit Josh zu arbeiten war ein Traum." Was folgte, ließ Fanherzen höherschlagen – denn Katie begann, Kommentare zu liken, in denen Follower von den beiden als Liebespaar träumten. "Die sollten ein Pärchen sein", schrieb einer. Ein anderer wünschte sich, der Post sei ein "Hard Launch" für eine Liebesbeziehung.

Bei "Happy Hours", das am 6. Juni beim Tribeca Film Festival Premiere feiert, handelt es sich um ein New Yorker Drama über zwei frühere Liebende, die sich Jahre nach einer unvollendeten Beziehung wiederbegegnen. Katie schrieb das Drehbuch, führte Regie und spielt eine der Hauptrollen. An ihrer Seite stehen neben Joshua auch Mary-Louise Parker, Joe Tippett und Constance Wu. Joshua zeigte sich in der "Today Show" bereits begeistert von dem Projekt: "Katie hat diese wunderschöne Geschichte für uns beide geschrieben. Es gibt diese Menschen in deinem Leben – sie ist jetzt eine lebenslange Freundin –, und dass wir das noch einmal gemeinsam tun konnten, war irgendwie magisch."

Die Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback kommen nicht von ungefähr. Katie und Joshua hatten während der frühen Dreharbeiten zu "Dawson's Creek" von 1998 bis 1999 eine Beziehung geführt und anschließend bis zum Ende der Serie im Jahr 2003 weiter zusammengearbeitet. Beim gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich einer Gala-Vorführung in New York City wirkten die beiden bereits entspannt und vertraut. Zunächst hatten beide aber eigene Wege eingeschlagen: Joshua war von 2019 bis zur Trennung 2023 mit Jodie Turner-Smith (39) verheiratet und hat mit ihr eine Tochter. Katie war von 2006 bis 2012 mit Tom Cruise (63) verheiratet – die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Suri (20).

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Imago Joshua Jackson und Katie Holmes bei der Brunello: The Gracious Visionary Gala-Vorführung in New York

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Getty Images Katie Holmes und Joshua Jackson

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Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im März 2022

Getty Images Katie Holmes und Tom Cruise bei der Vanity Fair Oscar Party 2012