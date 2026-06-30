Nach OP: Cody Simpson kann aktuell weder sprechen noch gehen

Gleich zwei gesundheitliche Rückschläge auf einmal: Cody Simpson (29) meldet sich jetzt mit einem besorgniserregenden Gesundheitsupdate bei seinen Fans. Auf Instagram berichtet der Sänger, dass er aktuell weder richtig laufen noch sprechen kann. Hinter Cody liegt eine regelrechte Pechsträhne: Nach einer Operation an seinen Stimmbändern verletzte er sich kurz darauf auch noch am Knie. Auf einem Foto zeigt sich der Musiker auf Krücken und schreibt dazu, dass das Universum es in diesem Jahr offenbar nicht gut mit ihm meine – und sorgt so für große Sorge bei seinen Anhängern.

Cody erklärte, dass er sich nach fast drei Monaten Stimmruhe letztendlich einer Operation am Stimmband unterziehen musste. Kurz darauf, während der Dreharbeiten zu seinem neuen Musikvideo, kam es dann zum nächsten Unglück: Er kugelte sich das Knie aus. Trotz der Schmerzen habe er den Dreh noch zu Ende gebracht, bevor er sich in die Erholung begeben habe. Die Situation beschreibt er als Zwangspause: "Ich nehme mir die Zeit, das zu reflektieren und es als das zu nehmen, was es ist: erzwungene Ruhe", schrieb er. Sein neues Album und die geplanten Live-Shows müssen vorerst warten – "aber ich habe einige Arbeiten zu teilen, während ich außer Gefecht bin", so der Sänger. Aufgeben kommt für ihn aber offensichtlich nicht infrage: "Ihr könnt mich nicht aufhalten! Ich werde stärker zurückkommen."

Cody hatte bereits vor einigen Wochen öffentlich gemacht, dass er eine Blutung an einem seiner Stimmbänder erlitten habe, die ihn zu strikter Stimmruhe zwang und mehrere Promotionauftritte für seine neue Single zunichtemachte. Der 29-Jährige ist gerade dabei, seine Musikkarriere neu aufzubauen, nachdem er seinen Traum von der Olympiateilnahme aufgeben musste. Er hatte das Musikgeschäft für den Profisport pausiert, als Schwimmer Australien bei Wettkämpfen vertreten und dabei zwei Commonwealth-Games-Medaillen gewonnen. Für die Olympischen Spiele 2024 in Paris reichte es jedoch nicht – die Qualifikation verpasste er. Seitdem arbeitet er an einem neuen Album und hat bereits die Singles "Baby Blue" und "When It Comes to Loving You" veröffentlicht.

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Getty Images Cody Simpson, Musiker

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Instagram / codysimpson Cody Simpson im Mai 2026

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Getty Images Cody Simpson im Juni 2023 in Melbourne