Kurz nach Trennung: Cody Simpson turtelt mit Influencerin

Cody Simpson (29) scheint schnell über seine Trennung hinweggekommen zu sein. Nur zwei Wochen nachdem die Trennung von der olympischen Schwimmerin Emma McKeon (31) bekannt wurde, wurde der australische Sänger nun in Los Angeles beim innigen Spaziergang mit der amerikanischen Influencerin Adelia Clark gesichtet. Wie die Daily Mail berichtete, wurden die beiden kürzlich vor einem Café in der kalifornischen Metropole dabei beobachtet, wie sie Arm in Arm unterwegs waren. Cody legte dabei seinen Arm um die Schultern der Brünetten und zog sie eng an seine Brust, während sie nebeneinander liefen. Der 29-Jährige trug ein schwarzes T-Shirt und eine weite Jeans, dazu schirmte er sich mit einer blauen Baseballkappe und einer Sonnenbrille ab.

Die beiden wirkten in ihrer gemeinsamen Zeit sehr vertraut miteinander, doch als sie bemerkten, dass sie fotografiert wurden, änderte sich ihr Verhalten schlagartig. Das Paar ging schnell auf Abstand, wobei Adelia sich wegdrehte und versuchte, ihr Gesicht zu verbergen. Die 32-jährige Influencerin, die vor allem durch ihre YouTube-Vlogs und glamourösen Modelfotos in den sozialen Medien bekannt ist, trug ein weißes schulterfreies Oberteil, das ihre zahlreichen Arm-Tattoos zur Schau stellte. Dazu kombinierte sie eine weite Jeans und Sneakers. Die Sichtung kam nur wenige Tage, nachdem Cody bereits mit einer glamourösen mysteriösen Blondine beim australischen Grand Prix in Melbourne gesichtet worden war.

Die neuen Schnappschüsse kommen nur zwei Wochen, nachdem öffentlich wurde, dass Cody und Emma nach mehreren gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Codys Schwester Alli bestätigte die Gerüchte damals in "The Morning Show". Über die Gründe des Liebesaus schwieg Alli und betonte lediglich den Wunsch der beiden nach Privatsphäre: "Ich möchte nicht für einen von ihnen sprechen, das ist ihre private Zeit und ihre Sache, und ich liebe sie beide sehr." Cody hatte in der Vergangenheit immer wieder mit prominenten Partnerinnen für Aufsehen gesorgt, darunter Kylie Jenner (28), Gigi Hadid (30) und Miley Cyrus (33), mit der ihn eine enge Freundschaft verbunden haben soll. Nun richtet sich das Interesse vor allem auf sein Privatleben in den USA – und darauf, welche Rolle Adelia künftig darin spielen wird.

Getty Images Cody Simpson im Juni 2022

Instagram / emmamckeon Emma McKeon und Cody Simpson

Getty Images Cody Simpson, Musiker