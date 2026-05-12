Schwere Blutung am Stimmband: Cody Simpson ist erschüttert

Mit einer beunruhigenden Nachricht hat sich Cody Simpson (29) jetzt an seine Fans gewandt. Der australische Sänger veröffentlichte auf Instagram ein Foto von sich, das ihn an ein EKG-Gerät angeschlossen zeigt, und berichtete dazu offen über eine ernste Erkrankung, die ihn bereits seit Wochen aus dem Tritt gebracht hat. "Ich dachte ursprünglich, ich könnte das privat halten, aber jetzt ist es Zeit, dass ich teile, was ich durchmache. Vor etwas mehr als einem Monat haben wir eine schwere Blutung an einem meiner Stimmbänder entdeckt", schrieb der 29-Jährige in seinem Statement. Die Verletzung zwingt ihn seitdem zu strikter Stimmruhe und hat bereits eine Reihe von geplanten Auftritten zunichte gemacht.

Wie Cody erklärte, hatte er sich die Verletzung selbst zugezogen, weil er trotz einer Nasennebenhöhlenentzündung, von der er nichts wusste, im Studio weiterarbeitete. "Ich nahm an, es sei nur Erschöpfung und ging weiter ins Studio, bis ich eines Tages nicht mehr singen konnte", schrieb er. Seither habe er immer wieder Stimmruhe einhalten müssen und sei gezwungen gewesen, TV- sowie Radioauftritte abzusagen. Auch sein geplantes Album und neue Singles konnten bisher nicht fertiggestellt werden. Aktuell wurden ihm weitere zwei Wochen absolutes Schweigen verordnet, in der Hoffnung, eine Operation zu vermeiden, die eine deutlich längere Erholung nach sich ziehen würde. Dennoch gibt er seinen kreativen Weg nicht auf: "Ich bin jetzt wieder im Studio und schreibe stumm als Texter mit meinen Mitarbeitern und höre meine Gesangsmelodien auf meiner Gitarre."

Trotz der schwierigen Situation wirkt Cody kämpferisch und hat die Lage für sich umgedeutet: "Es war ein extremes Auf und Ab, aber ich betrachte das jetzt als Neuausrichtung zum langfristigen Guten", schrieb er. Der Sänger, der zuletzt auch privat viel Wirbel um sich hatte, gab bereits früher bekannt, nach der Trennung von der australischen Schwimm-Olympiasiegerin Emma McKeon (31) als Single durchs Leben zu gehen und sich eine "Ich-Zeit" zu gönnen. Zuletzt war er in Los Angeles auf dem Hollywood Walk of Fame zu sehen, wo er seinen neuen Song "When It Comes to Loving You" promotete – und dabei mit einem deutlich muskulöseren Körper für Aufsehen sorgte, nachdem er eigenen Angaben nach vom Schwimmbad ins Fitnessstudio gewechselt war.

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Instagram / codysimpson Cody Simpson im Mai 2026

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Getty Images Cody Simpson, Musiker

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Getty Images Cody Simpson im Juni 2022