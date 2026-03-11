Nach Trennung von Emma McKeon: Cody Simpson spricht Klartext

Cody Simpson (29) hat sich erstmals seit seiner Trennung von Emma McKeon (31) zu der vergangenen Beziehung geäußert. Wochen nachdem die überraschende Trennung von der olympischen Schwimmerin bekannt wurde, sprach der 29-jährige Sänger nun in der neuesten Folge des Podcasts "We Need To Talk with Paul C Brunson" über die gemeinsame Zeit mit der 31-Jährigen. Dabei blickte er auf die vier Jahre zurück, die er mit Emma verbracht hat, und beschrieb die Beziehung als "wunderschön". Obwohl er keine konkreten Gründe für das Liebes-Aus nannte, verriet Cody, wie aus den beiden Trainingspartnern schließlich ein Paar wurde und was die Beziehung so besonders gemacht hat.

Der Musiker erzählte im Podcast, dass er Emma erstmals 2021 kennengelernt habe, als er aus Los Angeles nach Australien zurückkehrte, um wieder professionell zu schwimmen. "Sie war in der Trainingsgruppe, der ich beigetreten bin, also haben wir uns im Pool kennengelernt und unter demselben Trainer trainiert", erklärte Cody. Die beiden wurden schnell enge Freunde, da sie über ihre gemeinsamen Erfahrungen im Becken verbunden waren. Bevor er jedoch den Schritt wagte, die Freundschaft auf die nächste Ebene zu heben, habe er sich viele Gedanken gemacht. "Man muss gründlich überlegen, ob das eine Grenze ist, die man mit jemandem überschreiten möchte, von dem man weiß, dass man die nächsten vier Jahre jeden Tag mit ihm verbringen wird", sagte er. "Dieses Umfeld ist so intensiv, eine romantische Ebene hinzuzufügen, ist etwas, über das man wirklich nachdenken muss." Trotz der Herausforderungen sei die Beziehung "unvermeidlich" gewesen und habe sich als "wirklich schöne Sache" erwiesen.

Ende Februar wurde bekannt, dass sich Cody und Emma nach vier Jahren Beziehung getrennt haben. Codys Schwester Alli bestätigte die Trennung damals in der Sendung "The Morning Show" und sagte, ihr Bruder und die Olympia-Athletin seien "weitergezogen". Mittlerweile scheint Cody tatsächlich einen Neuanfang gemacht zu haben. Erst kürzlich wurde der Sänger in Los Angeles mit der amerikanischen Influencerin Adelia Clark gesichtet, als die beiden Arm in Arm vor einem Café spazierten. Dabei wirkte das Paar sehr vertraut miteinander – Cody legte seinen Arm um die Schultern der 32-jährigen Brünetten und zog sie eng an sich. Im selben Podcast sprach der Australier auch über seine früheren prominenten Beziehungen mit Kylie Jenner (28), Gigi Hadid (30) und Miley Cyrus (33).

Anzeige Anzeige

ActionPress/SIPA PRESS Cody Simpson, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / emmamckeon Cody Simpson und Emma McKeon

Anzeige Anzeige

Getty Images Cody Simpson im Mai 2022