Schwester gibt Update zu Cody Simpsons Stimmband-Operation

Wegen einer schweren Stimmbandblutung musste Sänger Cody Simpson (29) kürzlich unters Messer – und seine Schwester Alli Simpson hat jetzt in der australischen Fernsehsendung "The Morning Show" auf Channel Seven ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. Die Social-Media-Bekanntheit berichtete offen von der Diagnose ihres Bruders und erklärte, dass der 29-Jährige trotz allem optimistisch in die Operation gegangen sei. "Alles ist auf einmal auf ihn eingestürzt. Er war voll auf sein Album konzentriert, und dann stellte sich heraus, dass er an zwei Stimmbändern geblutet hatte", schilderte Alli die Situation vor dem Eingriff.

Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen ließ es sich Cody nicht nehmen, weiterhin an seiner Musik zu arbeiten – allerdings mit Abstrichen. So drehte er ein Musikvideo, in dem er bewusst auf Tanzszenen verzichtete, nachdem er sich beim Tanzen das Knie ausgekugelt hatte. "In dem Video kriecht er auf die Kamera zu. Das ist schrecklich. Ich kann das nicht ansehen", so Alli. Dennoch zollte sie ihrem Bruder Respekt: "Er hat das Beste aus einer schlechten Situation gemacht." Nach dem Eingriff meldete sich Cody selbst mit einem Foto aus dem Krankenhaus im Bademantel auf Instagram und gab Entwarnung. "Jetzt folgt meine letzte Phase der Stimmschonung für ein paar Wochen, bevor ich anfange, meine Stimme wieder aufzubauen", schrieb er dazu.

Bereits zuvor hatte er seine Community auf Social Media darüber informiert, dass er wegen der Probleme an den Stimmbändern Auftritte im Fernsehen und Radio absagen und die Arbeit an neuen Songs bremsen musste – aktuell arbeitet er im Studio deshalb vor allem stumm an Texten und Melodien an der Gitarre, die er später einsingen will. Für die Zukunft zeigte sich der Musiker dennoch kämpferisch und bezeichnete die Situation als eine Art Neuanfang: "Ich versuche, das als eine Neuausrichtung für langfristiges Gutes zu sehen", sagte Cody.

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Getty Images Cody Simpson bei der Elton John AIDS Foundation Party in West Hollywood, März 2026

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Getty Images Alli Simpson beim Opening von "Guys & Dolls", März 2025

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Instagram / codysimpson Cody Simpson im Mai 2026