Trennung von Emma: Cody Simpson feiert mit Unbekannter

Cody Simpson (29) hat sich am vergangenen Freitagabend bei einer glamourösen Formel-1-Party in Melbourne gezeigt – und das in Begleitung einer mysteriösen Unbekannten. Der Sänger, der sich Ende 2025 nach vier Jahren Beziehung von der Schwimmerin Emma McKeon (31) getrennt hatte, kam mit einer attraktiven blonden Frau zum Event, die er jedoch gezielt von den Kameras fernhielt. Wie die Daily Mail berichtet, habe man beobachtet, wie Cody seinen Arm freundschaftlich um die Taille der Frau legte, als er sie in das Restaurant Marmont im Crown Casino führte. Während er allein für Fotos posierte, lehnte der 29-Jährige es ab, gemeinsam mit seiner Begleiterin gefilmt zu werden – obwohl von anderen prominenten Gästen durchaus Aufnahmen gemacht wurden.

Die Party, die von Tequila Don Julio 1942 veranstaltet wurde, lockte zahlreiche bekannte Gesichter der australischen Gesellschaft an. Gegen Sonnenuntergang trat der Grammy-nominierte Rapper Swae Lee (30) auf, später am Abend folgte Ty Dolla $ign als Headliner. Zu den Gästen zählten unter anderem Bec Judd, Nadia Bartel, Lana Wilkinson sowie die australischen Star-Köche Shannon Bennett und Curtis Stone (50). Die aufwendige Veranstaltung sah Gäste in Statement-Supercars auf dem goldenen Teppich des Crown Towers eintreffen.

Die Trennung von Emma war erst vor wenigen Wochen durch Codys Schwester Alli öffentlich geworden. In der australischen Sendung "The Morning Show" hatte sie bestätigt, dass ihr Bruder und die Olympia-Athletin voneinander "weitergezogen" seien. Die beiden hatten ihre Beziehung im April 2022 begonnen. Während Alli keinen konkreten Grund für das Liebes-Aus nannte, betonte sie, dass beide sich nun auf ihre Zukunft konzentrieren wollen und sich dabei Privatsphäre wünschen. Cody scheint diese neue Lebensphase bereits zu genießen – er arbeitet derzeit an neuer Musik und besucht vermehrt hochkarätige Events.

Getty Images Cody Simpson, Musiker

Instagram / emmamckeon Emma McKeon und Cody Simpson

Getty Images Cody Simpson im Juni 2022