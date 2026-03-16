15 Jahre später: Cody Simpson zahlt alten Plattendeal ab

Cody Simpson (29) hat jetzt über die finanziellen Hintergründe seines ersten Plattenvertrags gesprochen und dabei ein Detail verraten, das viele überraschen dürfte. Der australische Sänger brauchte ganze 15 Jahre, um den Vorschuss zurückzuzahlen, den ihm sein Label einst gewährt hatte. Im "We Need To Talk"-Podcast von Paul C. Brunson erzählte der 29-Jährige von seinem Werdegang, der begann, als er mit nur zwölf Jahren gemeinsam mit seinem Vater Brad von der australischen Gold Coast nach New York reiste, um dort Plattenfirmen-Bossen vorzusingen. An seinem 13. Geburtstag hatte Cody Meetings im Manhattan-Büro von Warner Music und sang später sogar für den CEO. Nach seiner Rückkehr nach Australien erhielt er schließlich zwei große Vertragsangebote und unterschrieb letztlich bei Atlantic Records.

Der Vertrag, den Cody damals unterschrieb, war ein sogenannter 360-Deal – eine Vereinbarung, bei der das Label nicht nur an den reinen Plattenverkäufen verdient, sondern an allem, was mit dem Künstler zu tun hat. "Sie nahmen einen Anteil von allem", erklärte der Musiker im Podcast. Für viele Künstler gebe es oft keine andere Wahl, wenn das Label einen großen Vorschuss anbiete. Cody gestand, dass er damals nicht wusste, dass er das Geld zurückzahlen müsse. Das Label investierte etwa 200.000 Dollar in Musikvideo-Drehs und jeder Tag im Aufnahmestudio ließ die Rechnung weiter steigen. Trotz der ungewöhnlichen Arbeitszeiten – mit 14 Jahren saß er oft bis drei Uhr morgens im Studio – habe er die Zeit geliebt, denn schließlich war er gerade vom frühmorgendlichen Schwimmtraining in Hollywood gelandet.

Nach der Veröffentlichung seines Debütalbums "Paradise" feierte Cody weltweite Erfolge mit Hits wie "I Wish U Were Here", "iYiYi" und "Pretty Brown Eyes". Er tourte gemeinsam mit Justin Bieber (32) auf dessen Believe Tour durch die USA und Großbritannien. Inzwischen lebt der Sänger wieder in Los Angeles, wo er kürzlich – nur zwei Wochen nach der Bekanntgabe seiner Trennung von der olympischen Schwimmerin Emma McKeon (31) – beim innigen Spaziergang mit der amerikanischen Influencerin Adelia Clark gesichtet wurde. Die Daily Mail berichtete, dass die beiden Arm in Arm unterwegs waren.

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Getty Images Cody Simpson, Musiker

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ActionPress/SIPA PRESS Cody Simpson, Sänger

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Instagram / codysimpson Emma McKeon und Cody Simpson