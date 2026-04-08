Nach dem Liebes-Aus mit Emma: Das macht Cody Simpson jetzt

Cody Simpson (29) hat sich am Dienstag über Instagram und TikTok zu seinem aktuellen Beziehungsstatus geäußert – und zwar ganz unmissverständlich. Gut einen Monat nach der Trennung von der australischen Schwimmerin Emma McKeon (31) verriet der Sänger seinen Fans, dass er derzeit bewusst Single bleibt und sich auf sich selbst konzentriert. In einem kurzen Clip, der ihn lässig an einem Basketballplatz zeigt, während im Hintergrund sein Song "Baby Blue" läuft, ließ Cody seine Bildunterschrift für sich sprechen. "Keine Freundin, viermal pro Woche Fitnessstudio, täglich lesen", schrieb er. Außerdem fügte er hinzu, dass er wieder Musik mache und sich ein neues Tattoo am Hals habe stechen lassen.

Der Post kommt zu einer Zeit, in der Gerüchte um eine mögliche neue Romanze mit der US-amerikanischen Influencerin Adelia Clark kursierten. Nur zwei Wochen nach Bekanntwerden der Trennung von Emma wurden Cody und Adelia in einem Café in Los Angeles gesichtet, wo er seinen Arm um ihre Schultern legte. Doch trotz der Spekulationen machte Cody nun klar, dass er aktuell keine feste Beziehung führt. Allerdings ließ er sich einen kleinen Scherz nicht nehmen und erwähnte, dass es "einen wahnhaften Schwarm" in seinem Leben gebe. Mit den Worten "Das Leben ist gut" schloss er seinen Beitrag ab.

Cody und Emma waren im April 2022 ein Paar geworden, nachdem sie sich im Trainingsbecken kennengelernt hatten. Der Musiker war 2021 von Los Angeles nach Australien zurückgekehrt, um wieder als Leistungsschwimmer aktiv zu werden, und trainierte dort in derselben Gruppe wie die Olympiasiegerin. In einem Interview im März reflektierte Cody über die gemeinsame Zeit und nannte die vier Jahre mit Emma "wunderschön". Er betonte, wie besonders es gewesen sei, mit jemandem zusammen zu sein, der den intensiven Trainingsalltag eines Schwimmers verstehe. Codys Schwester Alli bestätigte die Trennung Ende letzten Jahres öffentlich in der australischen Sendung "The Morning Show" und erklärte, dass beide nun weitergezogen seien.

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Getty Images Cody Simpson, Musiker

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Instagram / codysimpson Cody Simpson und Emma McKeon bei der Myer Precious Metals Gala im August 2024

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Getty Images Cody Simpson im Juni 2022