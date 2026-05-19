Cody Simpson gibt Update nach schwerer Blutung am Stimmband

Nach seiner beunruhigenden Diagnose meldet sich Cody Simpson (29) jetzt mit einer aufatmenden Nachricht zurück. Der 29-jährige australische Sänger hat sich nach der Bekanntgabe seiner Stimmbandverletzung erneut an seine Fans gewandt und ein Gesundheitsupdate geteilt. Demnach sei die Verletzung zwar ernst, aber behandelbar. Seine Ärzte haben bereits eine gezielte Therapie eingeleitet, auf die Cody nach eigener Aussage gut anspricht. Aktuell setzt er auf strikte Stimmruhe sowie gezieltes Stimmtraining, um eine vollständige Genesung zu ermöglichen. Um keinen Rückschlag zu riskieren, werden geplante Konzerte vorerst verschoben.

In den sozialen Medien verfolgen seine Fans die Entwicklungen rund um seine Genesung aufmerksam. Cody hält seine Community dabei regelmäßig auf dem Laufenden und bedankte sich für die große Unterstützung, die ihm in dieser Zeit entgegengebracht wird. Wie sein Gesundheitszustand im Laufe der Wochen weiter voranschreitet und wann er wieder auf der Bühne stehen kann, bleibt abzuwarten.

Vor rund einem Monat hatte Cody die Öffentlichkeit über seine Erkrankung informiert. Auf Instagram teilte er damals ein Foto, das ihn an ein EKG-Gerät angeschlossen zeigte, und berichtete offen über eine schwere Blutung an einem seiner Stimmbänder, die ihn zu strikter Stimmruhe gezwungen hatte. Dass er sich nun mit einem positiven Update zurückmeldet, dürfte nicht nur seine treue Fangemeinde erleichtern. Cody wurde ursprünglich als Teenager in Australien bekannt und schaffte es, sich als Musiker international zu etablieren.

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Getty Images Cody Simpson im Aquatic & Leisure Centre in Adelaide

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Getty Images Cody Simpson im September 2019

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Instagram / codysimpson Cody Simpson im Mai 2026