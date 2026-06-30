"Nagelsmann muss weg": Steffen Vogeno schätzt WM-Fiasko ein

Das frühe WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay im Achtelfinale sorgt weiter für Diskussionen. Nach dem Elfmeterschießen, das den deutschen WM-Traum platzen ließ, meldet sich nun auch Realitystar Steffen Vogeno zu Wort. Auf Instagram ließ er seiner Kritik freien Lauf und forderte personelle Konsequenzen – sowohl beim Trainer als auch im Kader. Seine Botschaft ist dabei unmissverständlich: "Nach dieser WM braucht es Konsequenzen. Eigentlich relativ einfach. Nagelsmann muss weg, dafür sollte Klopp kommen."

In seiner Instagram-Story begründete Steffen seine Forderung nach einem Trainerwechsel: "Meines Erachtens fehlt dem lieben Julian das Fingerspitzengefühl und Empathie für Situationen. Siehe getätigte Aussagen zu Deniz Undav vor der WM, oder die Aktion mit Oliver Baumann." Damit spielt der Realitystar auf zwei viel diskutierte Vorfälle rund um das Turnier an, die den Bundestrainer in die Kritik gebracht hatten. Doch bei der Forderung nach einem neuen Trainer ließ es Steffen nicht bewenden. Er plädierte auch für einen weitgehenden Umbau im Kader: "Als zweite Konsequenz würde ich einige, um genau zu sein, den Großteil der Mannschaft aussortieren. Wir brauchen junge, hungrige Spieler, die auf dem Platz alles lassen." Etablierte Stars wie Joshua Kimmich (31) und Leroy Sané (30) seien für ihn verzichtbar – stattdessen sieht er die Zukunft bei jungen Spielern wie Nathaniel Brown und Lennart Karl.

Steffen ist mit seiner Einschätzung nicht allein. Auch Ex-Nationalspieler Mats Hummels (37) hatte sich nach dem Turnier zu Wort gemeldet und bei MagentaTV offen Konsequenzen auf Verantwortlichenseite gefordert. Sogar ZDF-Experten wie Christoph Kramer (35) und Per Mertesacker (41) deuteten das mögliche Ende Nagelsmanns als Bundestrainer an. Der Druck auf den 38-Jährigen wächst damit aus verschiedenen Richtungen.

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ActionPress Steffen Vogeno, Reality-TV-Star

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Getty Images Julian Nagelsmann spricht bei der Kaderbekanntgabe der DFB-Elf für die WM 2026 in Frankfurt am Main

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Instagram / vogeno Steffen Vogeno, Influencer