Nach WM-Debakel: Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück

Julian Nagelsmann (38) legt sein Amt als Bundestrainer nieder. Der 38-Jährige hat sich wohl dazu entschlossen, seinen Posten freiwillig aufzugeben – nachdem die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026 bereits im Sechzehntelfinale an Paraguay gescheitert war. Das berichtet Bild. Die Niederlage im Elfmeterschießen (3:4) bedeutete das frühe Ende für die DFB-Elf und leitete offenbar auch das Ende von Julians Amtszeit ein. Im Zuge seines Abschieds soll er eine Abfindung in Höhe von rund sieben Millionen Euro erhalten.

Unmittelbar nach dem WM-Aus hatte Julian noch betont, er sei "auf jeden Fall keiner, der wegläuft" – doch es kam zur Kehrtwende. Laut Bild war ein dreistündiger Geheimgipfel in der DFB-Zentrale in Frankfurt ausschlaggebend. Dort hatten DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Rudi Völler (66) und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig seinen Erklärungen für das WM-Scheitern zugehört – und waren offenbar nicht überzeugt. Im Anschluss soll das Gremium dem Trainer nahegelegt haben, einen freiwilligen Rücktritt in Betracht zu ziehen.

Wer auf Julian als Bundestrainer folgt, ist noch offen. Als heißer Kandidat für das Amt gilt Jürgen Klopp (59). Dem Vernehmen nach ist der langjährige Erfolgscoach einem Angebot des DFB gegenüber nicht abgeneigt und könnte sich den Posten gut vorstellen.

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Getty Images Julian Nagelsmann vor dem WM-2026-Spiel Deutschland gegen Paraguay in Foxborough, 29. Juni 2026

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Getty Images Rudi Völler, Sportdirektor des DFB

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Getty Images Jürgen Klopp beim WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao in Houston, 14. Juni 2026