Manuel Neuers WM-Einsatz sorgte für Ärger in der DFB-Elf

Dass Manuel Neuers (40) überraschende Rückkehr zur deutschen Nationalmannschaft für die WM in Nordamerika nicht unbedingt auf ungeteilte Begeisterung stoßen würde, war wohl absehbar – doch das Ausmaß der internen Spannungen ist offenbar größer als gedacht. Laut einem Bericht von ran.de hat die Nominierung des 40-Jährigen "massive Verwerfungen" innerhalb der DFB-Elf ausgelöst. Dabei geht es nicht nur um sportliche Fragen, sondern auch um Machtverhältnisse hinter den Kulissen, denn Manuel soll sein Comeback an klare Bedingungen geknüpft haben.

Besonders brisant: Torhüter-Trainer Andreas Kronenberg soll laut ran.de sogar über einen Rücktritt nachgedacht haben, weil Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ihn offenbar kaum in seine Entscheidung eingebunden hatte. Außerdem war Oliver Baumann die Rolle als Nummer eins im deutschen Tor bereits so gut wie zugesichert worden. Dazu kommt die Personalie Alexander Nübel: Manuel soll seine Rückkehr daran geknüpft haben, dass Nübel – wie bereits bei der EM 2024 – kurzfristig aus dem Kader gestrichen wird. Stattdessen sollte Neuers Vertreter bei Bayern, Jonas Urbig, mit zur WM reisen. Nagelsmann stellte sich dieser Forderung zwar entgegen, doch weil Urbig am Ende als nicht spielberechtigter vierter Torhüter Teil der Delegation war, stimmte Manuel der Lösung schließlich zu.

Das Verhältnis zwischen Manuel und Alexander gilt schon seit Jahren als belastet. Alexander war 2020 als möglicher Nachfolger von Schalke zu Bayern München gewechselt – doch laut dem ehemaligen Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic war Manuel nicht bereit gewesen, dem jüngeren Kollegen Spielzeit zu überlassen. Die Folge: Alexander verbrachte die vergangenen fünf Saisons auf Leihbasis bei Monaco und Stuttgart. Nun ist der Abschied aus München endgültig besiegelt – Alexander unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim türkischen Klub Besiktas. Damit endet seine Zeit bei den Bayern nach sechs Jahren, in denen er gerade einmal vier Pflichtspiele für den Rekordmeister bestritten hatte. Für Manuel wiederum ist das Kapitel DFB-Elf inzwischen ebenfalls abgeschlossen: Nach dem WM-Aus gegen Paraguay erklärte er seinen endgültigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

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Getty Images Manuel Neuer nach dem Elfmeter-Aus Deutschlands gegen Paraguay bei der WM in Foxborough, Juni 2026

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Getty Images Oliver Baumann spricht mit Alexander Nübel und Manuel Neuer

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Getty Images Manuel Neuer beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln in der Allianz Arena, Mai 2026