Nach Rücktritt: Jetzt meldet sich Julian Nagelsmann zu Wort

Julian Nagelsmann (38) hat sich nach seinem Rücktritt als Bundestrainer nun auch öffentlich zu Wort gemeldet. In einem Statement, das der Deutsche Fußball-Bund am Freitag veröffentlichte, erklärt der Coach, warum er nach dem bitteren WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay doch den Schritt zurückgetreten ist – obwohl er direkt nach dem Ausscheiden noch betont hatte, im Amt bleiben zu wollen. "Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen", so Julian. Sein oberstes Ziel sei immer der Erfolg der Mannschaft gewesen – und die habe nach einer solch herben Enttäuschung einen unbelasteten Neuanfang verdient.

In seinem Statement bedankte sich Julian ausdrücklich bei seinem Trainerteam, dem Staff, dem Verband und vor allem bei den Spielern. Seinen Fans richtete er besonders emotionale Worte aus: "Ihr habt uns getragen, ihr habt uns vertraut, ihr habt uns Energie gegeben, selbst in schwierigen Phasen. Es tut mir von Herzen leid und weh, dass wir euch enttäuscht haben." Gleichzeitig gab der DFB bekannt, dass nun das Gespräch mit Jürgen Klopp (59) gesucht werde. Der Trainer habe "bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert", heißt es in der offiziellen Mitteilung des Verbands. Zeit drängt: Schon am 24. September wartet in den Niederlanden das erste Länderspiel in der Nations League.

Julian hatte die Nachfolge von Hansi Flick (61) im September 2023 angetreten und galt als Wunschlösung von DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66). Sein erstes großes Turnier als Bundestrainer, die Heim-EM 2024, endete im Viertelfinale mit einem 1:2 nach Verlängerung gegen den späteren Titelgewinner Spanien. Die WM 2026 sollte nun der nächste große Schritt werden – stattdessen bedeutete das Elfmeterschießen gegen Paraguay das vorzeitige Ende. Wie bereits bekannt, soll Julian im Zuge seines Abschieds eine Abfindung von rund sieben Millionen Euro erhalten. Potenziellem Nachfolger Jürgen Klopp würde eine große Aufgabe warten: Nach dem frühen Ausscheiden 2018 in Russland, 2022 in Katar und nun 2026 in den USA ist die DFB-Elf dreimal nacheinander in der Runde der besten 16 Teams gescheitert.

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Getty Images Julian Nagelsmann, Bundestrainer

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Getty Images Jürgen Klopp im Mai 2024

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Getty Images Hansi Flick, ehemaliger Fußballbundestrainer

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