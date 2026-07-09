Nur ein DFB-Star sagt Julian Nagelsmann öffentlich Danke

Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen Paraguay – das Elfmeterschießen besiegelte das Aus – hat Julian Nagelsmann (38) seinen Rücktritt als Bundestrainer erklärt. Aus dem 26-köpfigen WM-Kader hat sich jedoch nur ein einziger Spieler öffentlich von ihm verabschiedet: Antonio Rüdiger (33). Der Abwehrspieler von Real Madrid postete auf Instagram ein gemeinsames Foto mit dem scheidenden Coach und richtete ihm persönliche Abschiedsworte aus. "Danke für dein Vertrauen, deinen Einsatz und deine Expertise, Coach! Wünsche dir nur das Beste für deine weitere Karriere!", schrieb er dazu. Kein anderer Nationalspieler meldete sich bisher öffentlich zu Wort.

Besonders bemerkenswert ist das Engagement des Innenverteidigers, da er beim Turnier in Nordamerika zunächst gar nicht zur Stammelf gehörte. Julian hatte anfangs Jonathan Tah (30) und Nico Schlotterbeck (26) den Vorzug gegeben. Erst als Nico verletzt ausfiel, rückte Antonio in die Startelf – und stand gegen Ecuador und Paraguay von Beginn an auf dem Platz. Schon direkt nach dem Ausscheiden hatte er den Coach in der Mixed Zone verteidigt und das Scheitern klar der Mannschaft zugeschrieben: "Unser Trainer hat uns alles mitgegeben und nochmal für alle: Er ist ein Top-Trainer. Also, wir müssen dankbar sein, dass wir so einen Trainer wie ihn haben. Das liegt an uns Spielern", sagte er gegenüber den Medien.

Julian hatte die Nationalmannschaft seit 2023 trainiert und war zuvor bei Vereinen wie dem FC Bayern München, RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim tätig. Nach dem Ausscheiden hatte er zunächst signalisiert, im Amt bleiben zu wollen – und sich dann doch eines anderen besonnen. Er begründete seinen Rücktritt damit, dass die Mannschaft nach einer solch herben Enttäuschung einen unbelasteten Neuanfang verdiene. Gerade weil Antonio beim Turnier nicht von Beginn an gesetzt war, wirkt seine öffentliche Geste besonders persönlich.

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Imago Julian Nagelsmann vor dem Spiel Deutschland gegen Paraguay beim WM-Duell in Boston am 29. Juni 2026

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Getty Images Antonio Rüdiger im April 2025

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Getty Images Julian Nagelsmann instruiert Deutschlands Team in der Trinkpause gegen Paraguay bei der WM 2026 in Foxborough