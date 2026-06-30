Nicole Scherzinger zeigt am 48. Geburtstag ihren Hammerbody

Nicole Scherzinger (48) gönnte sich zu ihrem Geburtstag eine Auszeit am Meer – und brachte ihre Fans mit den Strandbildern ins Schwärmen. Auf Instagram teilte die Sängerin mehrere Aufnahmen, die sie an ihrem Lieblingsstrand zeigen. Darauf trägt sie einen türkisen Bikini und einen lässigen Beachhut, im Hintergrund rauschen die Wellen ans Ufer. Die Musikerin strahlt in die Kamera, zeigt aus verschiedenen Perspektiven ihre durchtrainierte Figur und schrieb dazu: "Letzter Tag in diesem Alter, und sie fühlte sich süß beim Sonnenuntergang, zurück zu Hause und an ihrem Lieblingsstrand."

Auf einem weiteren Video war außerdem zu sehen, wie die Sängerin die Zahl 47 in den Sand schrieb – nur um sie kurz darauf von einer Welle wegschwemmen zu lassen. Danach kritzelte sie eine 48 in den Sand und lächelte dabei in die Kamera. "47 auf dem Weg zu 48", kommentierte sie den Clip. Ihre Fans überschütteten sie daraufhin in den Kommentaren mit Komplimenten. "Dieses Gesicht und dieser Body – wow", schwärmte ein Follower auf Instagram, ein anderer schrieb schlicht: "Die Schönste."

Zuletzt hatte Nicole mit einem gemeinsamen Auftritt mit ihren Pussycat-Dolls-Kolleginnen Ashley Roberts (44) und Kimberly Wyatt (44) für Aufsehen gesorgt. Bei den American Music Awards performte das Trio zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder gemeinsam im Fernsehen. Sie präsentierten ein Medley ihrer größten Hits, darunter "Buttons", "When I Grow Up" und "Don't Cha".

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Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger zeigt sich am Strand, 2026

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Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

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Getty Images Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger und Ashley Roberts, März 2026

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