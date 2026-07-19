Justin Bieber, Madonna und Co.: WM-Finale sorgt für Kritik

Das Fußball-WM-Finale im MetLife Stadium in East Rutherford ist nicht nur wegen des Spiels auf dem Platz in aller Munde. Schon vor dem Anpfiff sorgten Stars wie Post Malone (31), Robbie Williams (52) und Nicole Scherzinger (48) für mächtig Stimmung unter den Fans. Als dann auch noch Hollywoodstar Tom Cruise (64) eine flammende Rede im Stadion hielt, war das Programm perfekt – zumindest aus Sicht der Verantwortlichen. Im Netz hingegen hagelt es massiv Kritik. Auf X und anderen Plattformen empören sich viele Nutzer über die aufwendige Inszenierung rund um das größte Fußballevent der Welt. Einzig der Akustikauftritt von Justin Bieber (32), der schlicht mit einer Gitarre auf der Bühne stand, kommt bei den Fans überwiegend gut an: Er wird mehrfach als ein wohltuender Kontrast zum glamourösen Spektakel des restlichen Abends beschrieben.

Die Reaktionen fallen vernichtend aus. "So eine Inszenierung wie vor dem Finale steht für das komplette Gegenteil, was Fußball ausmacht. Leidenschaft, Einsatz, Gleichheit und sich dreckig machen. Die Fifa macht den Fußball kaputt!", schreibt ein Nutzer. Ein anderer nimmt Tom Cruise ins Visier: "Schon schwach von Tom Cruise, dass er hier nicht aus einem Flieger gesprungen ist, um im Stadion zu landen." Auch Robbie Williams muss Kritik einstecken: "Wie kann sich ein Fußballfan wie Robbie Williams für so einen Scheiß hergeben?" Doch auch hinter den Kulissen lief es wohl alles andere als rosig: Zwischen Justin und Madonna (67) soll es einen handfesten Machtkampf ums Rampenlicht gegeben haben, während Chris Martin (49) versuchte, zwischen den beiden zu vermitteln.

Die Halbzeitshow, die vom Coldplay-Frontmann konzipiert wurde, hatte es in sich. Eröffnet wurde das Spektakel von Madonna, die im Strandbuggy – gesteuert von den brasilianischen Fußballlegenden Ronaldinho (46) und Ronaldo – ins Stadion bugsiert wurde. Die Sängerin performte ihren Klassiker "Music", bevor die New Yorker Symphoniker gemeinsam mit dem venezolanischen Simón Bolívar Symphonie Orchester und dem Die Muppet Show-Ensemble Electric Mayhem den Stadionklassiker "Seven Nation Army" zum Besten gaben. Es folgte die K-Pop-Gruppe BTS mit "Dynamite" sowie ein kurzer Auftritt des fiktiven Fußballtrainers Ted Lasso aus der gleichnamigen Streamingserie – als Überleitung zu Justins Gitarrenauftritt. Den Abschluss machte Shakira (49), die gemeinsam mit Burna Boy und der ugandischen Kindertanzgruppe Ghetto Kids den offiziellen WM-Song "Dai Dai" präsentierte.

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Getty Images Justin Bieber, Topps Final Halftime Show in East Rutherford, WM 2026

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Getty Images Ronaldinho, Madonna und Ronaldo bei der Topps Final Halftime Show im WM-Finale 2026 in East Rutherford

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Getty Images Chris Martin und Shakira mit Kindern, Halbzeitshow im WM-Finale 2026

Getty Images BTS, Halbzeitshow des WM-Finales 2026

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