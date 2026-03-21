Pussycat-Dolls-Zerwürfnis? Nicole bricht live im TV Sätze ab

Nicole Scherzinger (47) stellt sich live im US-Fernsehen den kritischen Stimmen ihrer früheren Pussycat-Dolls-Kolleginnen – und ringt dabei kurz um Worte. Gemeinsam mit Kimberly Wyatt (44) und Ashley Roberts (44) war die Sängerin in der "3rd Hour of Today" zu Gast, um die neue Trio-Reunion-Tour durch Amerika, Europa und Großbritannien zu promoten. Als Moderatoren das Thema der nicht eingeladenen Ex-Mitglieder ansprachen, wirkte Nicole sichtbar angespannt und brach ihren Satz mittendrin ab: "Also, ich meine, wir sind so, als Frauen heute …". Weiter sprach zunächst Kimberly, bevor Nicole später doch noch einen versöhnlichen Satz nachschob.

Kimberly betonte in der US-Show, dass sich die Besetzung der Girlgroup im Laufe der Jahre immer wieder verändert habe: "Ich meine, das Line-up hat sich immer wieder verändert und so sieht es jetzt eben im Jahr 2026 aus. Man weiß nie, was als Nächstes kommt." Für sie stehe gerade vor allem eines im Fokus: "Ich denke, letztlich müssen wir unseren Frieden wahren, und wenn etwas wie die Pussycat Dolls so eine Geschichte hat, sind in der Vergangenheit schon Brüche passiert und gerade reparieren wir das und sind uns da einig." Nicole ergänzte schließlich, wie wichtig ihr ein respektvoller Umgang mit allen früheren Mitstreiterinnen sei: "Was ich sagen wollte: Wir haben so viel Liebe und Respekt für all die Frauen, die Teil des "Pussycat Dolls"-Erbes waren. Einmal eine Doll, immer eine Doll." In einem Interview mit dem Radiosender SiriusXM hatte sie zuvor bereits eingeräumt, dass sie selbst die Initiative für das Comeback mit Kimberly und Ashley ergriffen habe: "Ich bin diejenige, die man beschuldigen kann!"

Dass die neue Tour-Besetzung für Gesprächsstoff sorgt, zeigt sich vor allem an den Reaktionen von früheren Mitgliedern wie Carmit Bachar und Jessica Sutta (43), die ihren Frust und ihre Enttäuschung öffentlich gemacht hatten. Carmit verwies dabei auf ihre lange Geschichte mit der Band und ihre Rolle in den frühen Jahren, während Jessica zusätzlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und sich dadurch ohnehin nicht bereit für eine Rückkehr fühlt. Melody Thornton gehört ebenfalls zu den bekannten Gesichtern, die aktuell nicht Teil der Pläne sind, hat sich zu ihrer Abwesenheit allerdings bisher noch nicht geäußert. Für Fans ist die aktuelle Situation damit eine Mischung aus Nostalgie und Neuanfang: Einerseits kehren vertraute Gesichter auf die Bühne zurück, andererseits schwingt die komplexe gemeinsame Vergangenheit der Frauen bei jedem Schritt der Reunion deutlich mit.

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Getty Images Sängerin Nicole Scherzinger bei der Time 100 Gala, April 2025

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Getty Images Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger und Ashley Roberts erleuchten das Empire State Building in New York City am 19. März 2026

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Getty Images Pussycat Dolls im Jahr 2007