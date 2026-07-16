Post Malone führt die FIFA-WM 2026 Abschlusszeremonie an

Großer Auftritt für Post Malone (31): Der US-amerikanische Rapper und Sänger wurde als Headliner der Abschlusszeremonie der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bestätigt. Am 19. Juli wird er im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey vor dem WM-Finale auf der Bühne stehen. Die Show startet bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff des Endspiels. Neben dem 31-Jährigen sind auch Tom Cruise (64), Jennifer Hudson (44), Laura Pausini, Nicole Scherzinger (48), Robbie Williams (52) und IShowSpeed als Teil der Zeremonie angekündigt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigte sich in einer Pressemitteilung laut People begeistert von der Besetzung: "In einem Moment, in dem Sport, Kultur und die weltweite Aufmerksamkeit zusammentreffen, wird Post Malone eine Performance liefern, die die Reise des Turniers feiert und die Atmosphäre entfacht, bevor sich die Aufmerksamkeit der Welt auf die beiden Finalisten richtet." Darüber hinaus wird es beim WM-Finale erstmals überhaupt eine Halbzeitshow geben. Für diesen Teil der Veranstaltung sind Shakira (49), Madonna (67), BTS, Justin Bieber (32) und Coldplay angekündigt. Das elfminütige Programm wurde von Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) kuratiert.

Post Malone ist bekannt dafür, verschiedene Musikgenres miteinander zu verbinden. Seine Karriere umfasst Hip-Hop, Pop und zuletzt auch Country. Mit seinem aktuellen Album "F-1 Trillion" wagte er sein Debüt im Country-Bereich – und das mit Erfolg: Das Projekt stieg auf Platz eins der Billboard 200 ein. Zu den bekanntesten Songs des Vaters einer Tochter zählen unter anderem "Rockstar", "Circles", "Psycho" und "Sunflower", das als der am höchsten zertifizierte Einzelsong in der Geschichte der RIAA gilt. Neun seiner Titel wurden mit Diamond-Zertifizierungen ausgezeichnet.

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Getty Images Post Malone, Juli 2023

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Getty Images Robbie Williams, Juli 2025

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Getty Images Shakira, Musikerin