Pussycat Dolls zurück: Glanzvoller Auftritt in New York

Im New Yorker Finanzviertel zeigten Nicole Scherzinger (47), Ashley Roberts (44) und Kimberly Wyatt (44) jetzt, dass der berühmte Pussycat Dolls-Glamour immer noch voll da ist. Die drei Sängerinnen wurden bei einem gemeinsamen City-Day gesichtet, während sie in der Metropole fleißig Werbung für ihre anstehende "PCD Forever"-Tour machten. In auffälligen Outfits posierten sie Seite an Seite, schritten laut Hello! durch die Straßen und zogen dabei zahlreiche Blicke auf sich – ein seltener gemeinsamer Auftritt des Trios, das sich nach mehr als 15 Jahren wieder zusammengetan hat und nun auf große Weltreise gehen will.

Die "PCD Forever"-Tour wird das Trio ab Juni zu 53 Shows in Großbritannien, den USA und Europa führen, beginnend in Kalifornien. Ihre neue Single "Club Song", die am 12. März erschienen ist, werden sie auf der Tour ebenfalls performen. Am 29. September landet die Gruppe in Großbritannien und gibt ihre erste Show in Birmingham, bevor sie durch Nottingham, Leeds, Glasgow und weitere Städte tourt und am 13. Oktober im The O2 in London ihren Abschluss findet. Allerdings wurden drei ehemalige Mitglieder nicht für die neue Ära der Band berücksichtigt, was bei einigen von ihnen für Unmut sorgte.

Dies ist bereits das zweite Mal, dass eine Variante der Pussycat Dolls für eine Tour wieder zusammenkommt. Die Band, die ursprünglich 2003 gegründet wurde, trennte sich 2010 und kam neun Jahre später kurzzeitig wieder zusammen. Bei der Bekanntgabe der aktuellen Reunion hatte Nicole während eines Auftritts in der US-Show "3rd Hour of Today" auf die Frage nach den nicht eingeladenen Mitgliedern sichtlich angespannt reagiert und ihren Satz mittendrin abgebrochen. Carmit Bachar und Jessica Sutta (43), die nicht Teil des neuen Line-ups sind, äußerten ihren Unmut auf Social Media, indem sie Posts teilten, die ihre Abwesenheit thematisierten. Melody Thornton, die ebenfalls nicht dabei ist, hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Comeback geäußert.

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Getty Images Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger und Ashley Roberts erleuchten das Empire State Building in New York City am 19. März 2026

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Getty Images Pussycat Dolls im Jahr 2007

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Getty Images Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger und Ashley Roberts, März 2026