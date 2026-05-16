Nicole enttäuscht: Pussycat Dolls sagen US-Tour fast ganz ab

Die Pussycat Dolls hatten große Pläne für ihr US-Comeback – doch daraus wird nun fast nichts. 32 von 33 geplanten Konzerten in Nordamerika musste die Girlgroup um Nicole Scherzinger (47) absagen, nachdem die Ticketverkäufe hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. "Nicole ist enttäuscht", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. "Sie freute sich wirklich darauf, mit Ashley und Kimberly wieder auf die Bühne zu gehen und eine neue Ära zu feiern, aber jetzt hat sie das Gefühl, dass sie keine Chance hatten, zu zeigen, was sie können." Einzig ein Auftritt beim OutLoud Music Festival am 6. Juni in West Hollywood bleibt übrig – und auf den bereitet sich das Trio bereits vor. Nicole postete kürzlich ein Video auf Instagram, das sie gemeinsam mit Ashley und Kimberly beim Proben der Choreografie für das Pride-Week-Konzert zeigt.

Als Grund für das Scheitern der US-Tour nennt der Insider fehlende Planung: Die Gruppe habe "zu ehrgeizig" agiert und sei nach mehr als 15 Jahren Tourpause direkt in große Arenen wie den Madison Square Garden gegangen – mit gerade einmal einem neuen Song im Gepäck. "Sie haben die Nachfrage überschätzt", so die Quelle. Dennoch versucht Nicole, das Beste aus der Situation zu machen, denn die Europa-Termine sollen im September stattfinden. "Nicole versucht, die Dinge von der positiven Seite zu sehen, weil die Dolls immer noch mit ihren Europa-Terminen weitermachen, worüber sie überglücklich ist, aber es fällt schwer, sich nicht geschlagen zu fühlen", zitiert der Insider weiter aus dem Umfeld der Sängerin. Die Gruppe hofft außerdem, dass Videos von den verbleibenden 21 internationalen Shows das Interesse für ein zweites US-Kapitel wecken könnten.

Zum Drama um die Tour gesellen sich auch Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe. Die ehemaligen Mitglieder Carmit Bachar und Jessica Sutta (44) übten öffentlich Kritik, weil sie nicht Teil des Comebacks sind. Carmit schrieb auf Instagram, sie sei nicht über die Pläne der Gruppe informiert worden und habe davon gleichzeitig mit der Öffentlichkeit erfahren. Für Nicole selbst sind Rückschläge dieser Art keine neue Erfahrung: Ihr Soloalbum "Her Name Is Nicole" wurde bereits 2007 auf Eis gelegt, und auch die letzte Reunion-Tour der Pussycat Dolls fiel 2020 ins Wasser. "Es war ein harter Weg für Nicole trotz ihrer anderen Erfolge, aber sie ist dankbar für die anhaltende Liebe von jenseits des Atlantiks", so der Insider gegenüber Us Weekly.

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Getty Images Pussycat Dolls im Jahr 2007