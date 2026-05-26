Hoher Besuch: Nicole Scherzinger als Gast im "GNTM"-Finale

Das Finale von Germany's Next Topmodel wird in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Stargast aufgewertet: Nicole Scherzinger (47), weltbekannt als Frontfrau der Pussycat Dolls, wird bei der alles entscheidenden Show dabei sein. Das gab die Castingshow nun offiziell auf Instagram bekannt. "Noch mehr Glamour im großen GNTM-Finale! Nicole Scherzinger lässt sich das große Finale nicht entgehen und die Vorfreude könnte nicht größer sein", heißt es dort. Damit müssen sich die sechs verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Laufsteg vor einer weiteren Ikone beweisen.

Die Finalistinnen und Finalisten Anna, Aurélie und Daphne sowie Godfrey, Ibo und Tony kämpfen dabei um weitaus mehr als um einen Titel: In der alles entscheidenden Show stehen ein Preisgeld von 100.000 Euro, das Cover der Modezeitschrift Harper's Bazaar und ein wichtiger Karriereschub in der Fashionbranche auf dem Spiel. Die prominente Musikerin wird als Stargast am Laufstegrand Platz nehmen und die Performances der Nachwuchsmodels genau beobachten, während sie ihre letzten Walks und Fotoshootings vor dem Publikum absolvieren.

Nicole ist nicht nur als Sängerin eine feste Größe im Showbusiness. Die gebürtige Hawaiianerin hat im Laufe ihrer Karriere auch als Schauspielerin und Tänzerin auf sich aufmerksam gemacht. Mit den Pussycat Dolls feierte sie Anfang der 2000er-Jahre weltweite Erfolge und wurde mit Hits wie "Don't Cha" oder "When I Grow Up" zu einem globalen Popstar. Zuletzt machte sie auch auf den Theaterbühnen von sich reden und gewann für ihre Rolle in "Sunset Boulevard" im West End einen Olivier Award.

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Getty Images Nicole Scherzinger bei der Broadway-Premiere von "Sunset Blvd", Oktober 2024

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Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidaten Tony, Anna, Ibo, Aurélie und Daphne